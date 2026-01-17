謝龍介凍蒜？他研判台南市長之戰關鍵：賴是否扯後腿

詹為元認為，陳亭妃(左)若被賴清德(中)扯後腿，謝龍介(右)可能有機會當選。（合成圖／示意圖／資料照）

2026台南市長選舉，民進黨初選民調結果，綠委陳亭妃民調勝林俊憲，差距2.69個百分點，將爭取成為台南400年來首位女性市長。國民黨台北市議員詹為元指出，陳亭妃當選一定會拔掉賴系根基，若藍委謝龍介能當選，賴清德不是沒有幫忙而已，是直接扯後腿。

詹為元17日在《週末大爆卦》節目提到，賴清德過去跟陳亭妃是水火不容，不是林俊憲跟陳亭妃不容而已，為什麼憲、妃會有這麼強的對立感？就是賴清德跟陳亭妃當初的新仇舊恨加總。假設陳亭妃當選了台南市長，請問賴清德這些基層的樁腳，陳亭妃要不要拔掉？

「老實講，我一定拔！」詹為元強調，陳亭妃養著這些過去跟她站在對立面的、這些賴清德的子弟兵幹嘛？一定收攏，或把他拔掉！

詹為元指出，陳亭妃要如何確保她的政治前途不會被賴清德抹滅掉？很簡單，就是把台南當初發生的一切污黑、黑暗、見不得陽光的事情，全部一一把他抓出來，握在自己手裡！要嘛用來威脅賴清德，要嘛就爆開來，讓賴清德同派系的人在台南市沒辦法繼續選下去。所以對賴清德來說，陳亭妃當選對他的威脅度比較高，還是國民黨謝龍介？

詹為元質疑，雖然謝龍介從議員就針對賴清德、一路監督到現在，但以對民進黨內部的派系網絡、利益網絡，還有光電都是同一批人來說，相信陳亭妃一定比謝龍介更了解。按照這個邏輯，這次賴清德對陳亭妃的態度到底怎樣？老實說，如果陳亭妃這次落選，就是賴清德完全沒有在幫忙！而且不是沒有幫忙而已，是直接扯後腿，陳亭妃才會落選。要看台南市誰當選，對賴清德比較有利。

詹為元直言，如果今天是謝龍介當選，賴清德一定會覺得：下一次再努力，台南市是囊中物，一樣拿得回來，至少根基不會被拔掉。

