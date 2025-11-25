謝龍介出手！台南後壁烏樹林垃圾山大火 彭啓明同意即刻撲滅

位於台南市後壁區烏樹林的廢棄物暫置場，21日晚間發生大火，不料火勢持續延燒到今（25）日已是第5天，空氣瀰漫刺鼻焦味，附近民眾都大呼「超級臭！」國民黨立委謝龍介24日質詢環境部長彭啓明，彭啓明允即刻撲滅。

謝龍介24日質詢彭 啓 明。（圖／翻攝謝龍介臉書）

謝龍介在質詢中指出：「早上在台南市議會，消防局長說還要3天，那你認為我們是應該再犧牲3天的空汙，還是現在把它撲滅？為什麼說要不要撲滅呢，因為撲滅以後啊，燃燒不完全，還要再一次清運，早上台南市政府給議員的答覆是說，原本估計的清運費用大概3-5億元，那現在把它燒光就省下了3-5億元，你的看法如何？」彭啓明答覆：「不可能，這個是不可以用燒的，這個是違反空汙法的。」

台南後壁烏樹林垃圾山大火。（圖／翻攝謝龍介臉書）

謝龍介指出：「這裡面有混雜一些當時颱風迫不得已放置的石棉瓦、鋁、塑膠天花板、營建廢棄物，加上一些木頭、倒塌的樹木，全部都堆置在這裡，以你中央的角度如何來看待？大家在懷疑是不是故意讓它燒？」彭啓明答覆：「燒東西影響到空汙是不允許的，絕對不可能是政府故意燒的。」

謝龍介24日質詢彭 啓 明。（圖／翻攝謝龍介臉書）

謝龍介強調：「你認為要不要建議台南市現在把它撲滅，剩下該清運的清運，該進焚化爐的進焚化爐，有沒有這種建議？」彭啓明答覆：「目前我們有編訂特別條例的預算裡面，大概有3到5億元左右…不可能省下來了，燒成灰也要處理。」環境部官員補充：「台南為了撲滅這個火，已經協調自來水公司裝設臨時的消防栓，讓它的效率變比較高，我們正式建議要把它撲滅。從開始我們的態度就是應該盡速把它撲滅。」

謝龍介追問：「所以部長還是建議即刻撲滅，剩下我們再來善後處理。」彭啓明答覆：「是。」謝龍介再確認：「環境部現在正式建議台南市政府應該即刻強力把這個火源撲滅是不是？」彭啓明表示：「是。」

