謝龍介加油了！他讚陳亭妃：格局值得尊敬

▲民進黨台南市長初選結果於今（15）日揭曉，結果由立委陳亭妃60.8557％些微差距擊敗立委林俊憲58.163％，順利闖關成功，將代表民進黨參選百里侯，對決國民黨立委謝龍介，力拚台南建城400年來首位女市長。（圖／記者林柏年攝，2025.12.27）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選結果於今（15）日揭曉，結果由立委陳亭妃60.8557％些微差距擊敗立委林俊憲58.163％，順利闖關成功，將代表民進黨參選百里侯，對決國民黨立委謝龍介，力拚台南建城400年來首位女市長。資深媒體人謝曜州說，陳亭妃的格局、處事值得尊敬！強手來了！謝龍介要加油了！

謝曜州說，陳亭妃初選以來，鮮少攻擊對手，也不浪費錢辦大型造勢，一步一腳印，認真跑行程。傳言要司法伺候她，講了大半年了，也都是繪聲繪影，最近對她的攻擊都是陳年老故事、甚至有的是捏造的假事件。陳亭妃都不受影響。她的格局、處事值得尊敬！恭喜陳亭妃。

