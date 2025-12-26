謝龍介台南造勢直接亮槍 綠委傻眼：現在是不投藍就吃子彈？

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林楚茵今(12/26)於表示，上周北捷無差別隨機攻擊事件讓國人驚魂未定，國民黨副主席季麟連竟在台南造勢場合直接亮槍，並交給要選台南市長的藍委謝龍介當造勢吉祥物，根本是暴力集團代言人，跟黑道有何不同？這是鼓勵社會暴力，還是不投給國民黨就要人民吃子彈？

國民黨立委謝龍介，翻攝畫面

國民黨近日確定徵召謝龍介參選2026台南市長，軍人出身的季麟連在謝龍介首場造勢活動上，當場送謝龍介一把手槍，並在台上直接組裝好，要謝開一槍，謝也當場將槍高舉響應，他還表示，這支手槍是陸戰隊員的工廠所做，藉此預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。

林楚茵上午指出，北捷上周才因為無差別攻擊事件，讓國人驚魂未定，昨晚北捷因男子情緒失控，就引起乘客集體恐慌，結果國民黨台南造勢，季麟連竟然直接「亮槍」，送給謝龍介當造勢吉祥物。

林楚茵說，國民黨根本是「暴力集團」代言人，立法院「暴力多數」通過違憲惡法、掏空國庫，看不爽憲法法庭釋憲結果，今天院會要通過提案否決；看不爽卓榮泰院長依憲法拒絕副署，今天還打算提案彈劾總統。

林楚茵表示，國民黨現在連地方縣市長選舉，都送槍當「吉祥物」，這與黑道有什麼不同？是鼓勵社會暴力攻擊嗎？還是不投給國民黨候選人就威脅人民吃子彈嗎？

