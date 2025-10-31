謝龍介台南首掛看板 吳怡農遞選台北市長意願書

2026年選舉動起來。表態參選下屆台南市長的國民黨立委謝龍介昨發布首波「團結台南聯合看板」，刻意選在回收業者「龍宗清」公司大門口設立，強調要把民進黨執政多年出現的黑金、貪瀆弊案與槍擊等問題「攏總清（台語：一次全清）」，他呼籲市民接到民進黨初選民調電話時，要大聲說「唯一支持謝龍介」。

台北市長選戰方面，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨前往民進黨中央黨部，遞交參選台北市長意願書。他表示，台北這些年有沒有變好，大家心裡有數，他相信自身更豐富多元的經驗和視角，才可以為台北的未來發展注入正向的貢獻及嶄新的活力。蔣萬安對此回應，「我就是全力拚市政」。

謝龍介選在省道台1線仁德路段南北兩側，各豎立長12公尺大看板，與多名國民黨市議員及參選人一起造勢、並肩作戰，呼籲台南市民讓國民黨執政一次，未來4年翻新市政，掃除民進黨執政所造成的黑金等問題。

謝龍介說，2026年台南市長選戰開跑，兩面大型看板要向市民傳遞「國民黨謹守中立，絕不介入民進黨初選」，因為民進黨兩名參選人都指稱對方有謝龍介介入。

謝龍介說，他真正的對手是賴清德團隊，唯一的裁判是台南市民，呼籲市民接到民進黨台南市長選舉黨內初選民調電話，請一律回答「唯一支持謝龍介」。民進黨的權鬥矛盾與他無關，他會靠自己的實力，真材實料去爭取市民的認同，有信心打贏選戰。

至於白熱化的民進黨高雄市長初選，黨內派系正國會包括外交部長林佳龍、黨發言人卓冠廷、立委王義川等人，日前發文宣傳立委林岱樺造勢晚會，林佳龍更指林岱樺「有為有守、不貪不取」。

此舉招致黨中央警告卓冠廷，發言人不適合介入初選。正國會昨態度轉彎，卓冠廷表示，身為黨職應保持中立，他深感悔意；王義川也說，經過深思，不去林岱樺造勢場了。

