謝龍介台南首造勢 力拚賴清德本命區

國民黨台南市黨部退伍軍人委員會25日舉辦歲末感恩餐會暨台南市長參選人謝龍介造勢活動，國民黨副主席季麟連（左一）贈送1把模型「手槍」給謝龍介（左二），期勉他火力全開。（曹婷婷攝）

國民黨24日剛提名立委謝龍介再度參選台南市長，他25日出席首場造勢活動時指出，明年22縣市最艱困也最具挑戰的就是台南，他的對手不是綠委林俊憲或陳亭妃，而是賴清德總統的本命區保衛戰，勢必會傾府院黨所有行政資源固守台南，他會奮鬥到底、力拚勝選。陳、林25日分別公布形象影片、掃市場，以期在初選出線。

台南市黨部退伍軍人委員會昨舉辦歲末感恩餐會同時為謝龍介造勢，國民黨副主席季麟連到場力挺並致贈謝一把模型「手槍」作為吉祥物。

謝龍介高舉手槍說，這把槍要用來打擊黑金、杜絕官商勾結、強化治安、保護台南。台南鄉親給了民進黨32年執政機會，但這幾年來，許多鄉親對城市治理失望，很多鄉親都告訴他，「不忍了、受夠了，希望改變一下」。他說，半年前就宣示只做1任，用4年時間改變台南。

陳亭妃在昨日公布的最新形象影片《鄉親篇》中，走進魚塭、產業現場、街道巷弄與城市日常，主題「守護台南，改變台南」，唯一旁白是「走遍每一個角落，了解每一個鄉親的需要。」陳亭妃指出，這是她長期深耕地方、以行動傾聽民意的政治態度，呈現的是她長期在地方走動、蹲點、傾聽的日常樣貌。

林俊憲昨上午到鴨母寮市場掃街，下午參加親子同樂活動，晚間到電影院包場與支持者欣賞國片「大濛」，強調走進市民生活，爭取穩定累積的高人氣。他表示，近期網路民調顯示他的支持度已超越主要對手，未來仍將一步一腳印爭取市民認同。