謝龍介哭哭！陳亭妃送「堅果」致謝 王世堅嗨翻：第一名的台南市長

民進黨立委陳亭妃在黨內初選民調中勝出，確定將披上綠營戰袍，投入台南市長選戰，未來將與國民黨立委謝龍介正面對決。陳亭妃今（16）日特地親自準備「堅果禮盒」，致贈給選前大力相挺的同黨立委王世堅，感謝他南下助選、全力相挺；王世堅盛讚，陳亭妃就是第一名的台南市長。





王世堅說，陳亭妃的勝出，是她長達27年對台南的付出與貢獻，以及在市議會、國會近20年的問政表現，大家都看在眼裡；掃街過程中，自己站上車繞第一圈時，就已清楚看出整體態勢相當明顯，雖然總共掃街兩天、十幾個鐘頭，但他光是第一個小時，就已經感受到勝負底定，「台南市長就是陳亭妃」，因為她深受民眾愛戴與信任。

他也形容，沿途掃街時，白天有民眾站在7、8樓高的住家，只要稍微聽到聲音，就會打開窗戶揮手、打招呼，反應相當熱烈，顯示台南鄉親對陳亭妃充滿期待。

陳亭妃則表示，「堅哥」的人氣依舊非常旺，尤其從1月1日騎鐵馬記者會啟動，到1月11日完成鐵馬37區、前進市政的行程，王世堅特地從台北南下台南，迎接走完510公里的車隊，隨後又一路陪同掃街，在最後關鍵時刻始終陪伴在她身邊，真的很感謝。

陳亭妃進一步指出，昨天在初選結果出爐後，心情非常開心，也特地準備了堅果要送給堅哥，「堅果就是堅定挺妃」，希望堅哥能好好養足體力，未來還要再多多南下，繼續替她加油、助選。

王世堅比喻，一部好看的電影，最重要的是主角，占了99%的重要性、份量與關鍵，他自己只是配角，大概連1%都不到。他強調，從這件事就能看出陳亭妃的為人處事非常厚道，真正做到「受人點滴，湧泉以報」，這正是人性中最善良、最可貴的地方。

王世堅也直言，自己只是短短去了幾天，陳亭妃卻已為台南努力了27年，但她卻把功勞歸給別人，事實上，99%的成果都是來自她長年累積的努力；台南鄉親早已完全肯定陳亭妃，「現在就可以跟大家保證，第一名的台南市長就是陳亭妃」，而且他也有信心，陳亭妃一定會在今年的大選中勝出，甚至會是超高票、壓倒性的勝利。





