謝龍介喊話改革台南 曝最大對手是「這人」

▲國民黨立委謝龍介挑戰台南市長，認為最大對手是總統賴清德。（圖／《NOWNEWS》資料照片）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委謝龍介挑戰台南市長，除了要面臨綠營可能的對手綠委林俊憲與陳亭妃外，藍營內部也有前立委陳以信表態要初選。但謝龍介說，自己真正的對手不是民進黨地方派系，而是總統賴清德，賴清德寧可失去高雄，也不能失去台南，無論民進黨最後提名誰，背後都代表賴清德的勢力。

謝龍介分析，賴清德對台南選情充滿信心，因為在2024總統大選中，台南是全國唯一取得超過50%選票的縣市，「只要全力輔選，就能逆轉勝」。不過他指出，民進黨在台南已執政32年，「抽屜、衣櫃、床鋪都要清一清」，呼籲市民給他四年時間完成改革，承諾若當選僅任一屆，也要在四年內打擊官商勾結與黑金問題，讓台南重拾清廉與活力。

針對郭國文提告事件，謝龍介痛批郭「究竟是民代還是廠商代表」，質疑標案層層轉包仍能輕易被掩蓋，並要求經濟部公開光電板清洗頻率與方式，甚至可直播清洗過程。他指出，郭國文提告的真正目的是「用興訟手段」阻止輿論討論，以司法方式打壓異議聲音，認為這是對台灣言論自由的傷害。謝龍介強調，自己不會退縮，將繼續質疑到底，也呼籲市民「共同當市長」，打造透明、公正的新台南。

