謝龍介嗆爆王義川：忠於「台灣國」就別留在中華民國立法院

民進黨立委王義川日前赴日本旅遊時，在神社繪馬上寫下「台灣國桃園市」，今（25）日在立法院受訪時又激喊「我是台灣國立委」，引發爭議。國民黨立委謝龍介批評，若王義川如此忠於「台灣國」，就應該專心推動獨立建國，而不應繼續留在中華民國的立法院擔任立委。

謝龍介25日受訪。（圖／中天新聞）

謝龍介今日在立法院表示，世界上沒有所謂的台灣國，大家要很務實的看待，不要把自己推上火線，如果要這樣，王義川到日本應該可以寫「曾經是日本國」，大家應該很務實的在中華民國這個土地上，共同為中華民國來努力；不過台灣是一個言論自由的國家，這也是在兩岸制度不同之下，台灣可以為所欲為、言論自由，隨便你怎麼講，講台獨界定是言論自由，講統一也尊重是言論自由，這就是台灣現在的價值，所以不管他寫什麼國也沒有違法。

王義川寫自己是台灣國。（圖／翻攝Threads）

謝龍介另外向媒體表示，王義川身為中華民國立法院的立法委員，應該捍衛中華民國憲法與制度，中華民國自1911年建國以來已有114年歷史，請問台灣國的國旗在哪裡？台灣國的國歌怎麼唱？前總統陳水扁都講過，台獨建國如果做得到早就推動了，做不到就是做不到，奉勸不要把台灣2300萬人推入戰火，王義川如果這麼忠於台灣國，那就應該去努力獨立建國，就不應該留在中華民國的立法院。

謝龍介資料照。（圖／中天新聞）

