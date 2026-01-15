謝龍介對決陳亭妃有信心：執政33年 台南鄉親想改變

謝龍介表示對自己的選情有信心。（圖／東森新聞）





民進黨台南市長初選結果今（15）日午間揭曉，確定由陳亭妃出線競選台南市長，迎戰國民黨的謝龍介。謝龍介對此表示，進入戰鬥位置之後，就是與總統賴清德正面對決，儘管民進黨初選砍得刀刀見骨，但不會把勝選寄託在對手的分裂。

謝龍介先對選戰定調，台南市長的選舉，就是賴總統的2028保衛戰，進入戰鬥位置以後，就是與賴清德正面對決。

謝龍介指出，對自己的選情有信心，儘管民進黨初選砍得刀刀見骨，但不會把勝選寄託在對手的分裂，而是33年的執政乏善可陳，所以鄉親想要改變，他也會努力達成鄉親想要改變的期待。

謝龍介的臉書發文表示，恭喜亭妃，可敬的對手，這一路走來，真的不容易，未來11個月，期待打一場高格調的選戰，「我具體承諾，不作假民調，不造謠抹黑，不雇用網軍，不買票賄選，不涉入光電，看板減量並美觀」。

謝龍介喊話，「我願白紙黑字具結，也拋磚引玉，希望亭妃能與我共同簽訂公開透明的選戰公約，讓台南市成為優質選戰的標竿，讓台南市民引以為榮」。

