謝龍介市長夢碎？醫看民調直言「台南勝負已定」：小草沒跑，但還是贏不了

TVBS民調中心今（24）日公布最新民調，針對2026台南市長選戰，若民進黨陳亭妃對決國民黨謝龍介，陳亭妃支持度47%、謝龍介34％，差距13個百分點；而若民進黨推派林俊憲，則林俊憲38%、謝龍介41%，謝略贏3個百分點。對此，精神科醫師沈政男直言，2026台南市長這一局已經定了，「藍白還是沒有希望」。

沈政男在臉書發文表示，陳亭妃贏過謝龍介13個百分點，比起9月時的5個百分點又拉開了不少，他當時就曾預測差距會被拉開，因為當時的差距乃因台南風災與總統賴清德的雜質說而導致，當上述因素淡去，又回歸了基本盤，也就是陳亭妃領先謝龍介10到15個百分點。

「其實，2026台南市長這一局，就是陳亭妃的了！」沈政男說，他兩周前到台南旅遊，到處都是陳亭妃與林俊憲的看板，好像馬上就要投票，但藍白沒人參選一樣，「這沒辦法，台南這一次，藍白還是沒有希望！」

沈政男提到，比如表態爭取國民黨提名的前立委陳以信，在這次的民調裡落後甚多，但還是要做長遠打算，陳以信還是要為下一次選舉做練習賽。



沈政男表示，有人說謝龍介這次民調下滑，乃因小草支持度跑掉了11％，但他直言「不是」，而是因為民眾黨在台南的支持度只有10％左右，因此抽樣誤差比較大，上次民眾黨支持者支持謝龍介有70%，這次則掉到50%；另一個證據是，在小草主力的20到29歲族群，謝龍介的支持度還是勝過陳亭妃，甚至這次還贏更多。

沈政男說，現在2026的六都選舉，台北市、新北市與台南市應該都已底定，目前藍白比綠營是2比1。「我要提醒藍白，從這樣的數據演變來看，賴清德總統的執政成績雖不理想，但也有一定的支持度；2028即使藍白合，要贏都會相當吃力與困難！」

沈政男提到，如果2028賴清德連任，國會又是藍白多數，而中國開始推進「統一大業」，然後民主黨奪回了美國總統，那麼一事難成的台灣政局，真的會讓大家啼笑皆非了。

該調查是TVBS民意調查中心於11月17日至20日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1241位20歲以上台南市民，其中拒訪為228位，拒訪率為18.4%，最後成功訪問有效樣本1013位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內抽樣方委採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理調查經費來源為TVBS。



