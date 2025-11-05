謝龍介影響綠營台南初選？陳亭妃指自己已「五戰五勝」：他擔心對上會六戰六輸

針對日前控訴國民黨立委謝龍介介入民進黨台南市長初選，民進黨候選人陳亭妃今（5日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，謝有意無意支持另一名候選人，原因就是他最不希望和她對選，因為兩人過去對陣，自己五戰五勝，「他害怕會六戰六輸。」

陳亭妃回顧，自己第一次議員選舉的時候，謝龍介當時位列第八名，對外說宣布當選，但因那時有婦女保障名額，因此第八名就要讓出給她。她說，第一次選輸，謝龍介是連議員都沒得做，要再等四年，外界當時也說陳亭妃和謝龍介像是定下不解之緣。

廣告 廣告



陳亭妃接續說到，第二次是選議員第二名，謝龍介排在後面；第三次自己變第一名，謝同樣在後面；第四次跟謝龍介選立委贏五萬多票；第五次對選的時候，她還是贏九萬多票。



陳亭妃提到，上次跟黃偉哲市長初選失利到現在的八年時間，台南37區從過去就成立自己的後援會，並運作自今，大家彼此也深化到像是大家庭一樣，會幫忙留意在地的聲音，她就盡力去服務、爭取經費。



談到八年蹲點經費哪裡來、若上任後是否會酬庸，以及妹妹曾倒戈藍營等爭議，陳亭妃直言，後援會都是自發性，這點大家可以去了解，且八年來也都是自己出錢、沒有其他資金支持，大家27年來都很了解陳亭妃為人，自己從來不會碰觸這些問題。她也強調，自己做事一職都秉持「公平公正公開」，未來若進到市府也是如此。



談到妹妹陳怡珍2018年曾倒戈投票給藍營議長人選的爭議，陳亭妃說，這是自己人一直不願意翻頁，黨中央調查過當年的時代背景，妹妹後來恢復黨權，後續市議員初選是第一名，大選也是第一名，為何還有那麼多人不願意翻頁。

(圖片來源：三立新聞網、新聞放鞭炮)

更多放言報導

賴清德必盼台南最強！陳亭妃示警打「藍白合」意識形態行不通：會用從政27年和8年在地蹲點成績證明自己！

2026民進黨初選「妃憲內戰」...陳亭妃駁藉藍營打選戰：我DNA很綠！訂立目標為「賴清德台南大選72.9%得票率」：替總統守好台南！