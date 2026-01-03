即時中心／黃于庭報導

民進黨積極備戰2026九合一大選，其中又因台南長期握有執政優勢，也被視為關鍵一戰。綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，黨內初選進入最終關鍵時刻，出線人選將對決國民黨立委謝龍介。對此，《鋒燦傳媒》今（3）日公布最新民調，顯示綠營2人選都能大幅勝過謝龍介。

根據《鋒燦傳媒》民調結果顯示，陳亭妃若對上謝龍介，原先已過半的支持度再攀升至56.2%，大幅輾壓謝的23.7%，差距高達33個百分點；要是民進黨派出林俊憲，他同樣以50.6%勝過謝的31.4%，差距也將近20個百分點。

廣告 廣告

透過交叉分析可見，林俊憲獲得80.6%泛綠選民支持，陳亭妃也有76.0%支持度，尚在誤差範圍之內；若比較中間選民支持度，林俊憲獲得16.7%，而陳亭妃則有36.2%，是否會如實反映在初選結果，外界都相當關注。

本民調由《鋒燦傳媒》委託循證民調有限公司執行，採家用電話訪問（以電話資料庫系統隨機抽樣），訪問時間為2025年12月29日至30日，調查對象為戶籍設在台南市且年滿20歲的台南市民，實際完成之有效樣本數為1204，在95%信心水準下，其抽樣誤差約為±2.82%。

原文出處：快新聞／謝龍介慘被打趴！台南市長民調出爐 民進黨「這人選」大幅輾壓

更多民視新聞報導

中國曝沈伯洋在這裡！網友笑：全台「都知道」公布心酸的

總統府發布總統令陳建仁為「第13任中研院長」本尊發聲了

警方出手了！中國竟公開沈伯洋「住處」 警政署怒嗆：嚴辦在地協力者

