謝龍介慘輸民進黨！台南市長最新民調 綠營「這選將」支持度過半

即時中心／黃于庭報導

朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，而藍委謝龍介、前藍委陳以信將於國民黨內初選交鋒。對此，《鋒燦傳媒》昨（11）日公布最新民調，結果顯示綠營2人選均勝過謝龍介，若對上陳以信更是大幅度輾壓。

根據《鋒燦傳媒》民調結果顯示，若國民黨推派謝龍介參選，陳亭妃以53.2%支持度，輾壓謝龍介的25.0%；而林俊憲亦以44.9%支持度贏過謝龍介30.9%。要是國民黨推派陳以信參選，陳亭妃則以61.6%大幅勝出陳以信的9.0%，林俊憲同樣以50.8%過半支持度輾壓陳以信13.9%。

針對不同年齡層的交叉分析，陳亭妃在所有年齡層支持度均顯著勝過謝龍介，而林俊憲除了在30-39歲獲得38.3%支持率，與謝龍介的35.4%相對持平之外，其餘年齡層也都贏過對方。

民進黨台南市長擬參選人陳亭妃。（圖／民視新聞資料照）

若交叉分析不同政黨傾向，民進黨支持者在陳亭妃（79.2%）對決謝龍介（6.8%）情況下，其支持度高於林俊憲（73.8%）對上謝龍介（11.8%）。值得一提的是，林俊憲在泛綠選民支持度下降5.2個百分點，相較陳亭妃微幅下降約3.6個百分點，是否已產生「棄保效應」備受外界關注。

此外，中間選民支持度部分，陳亭妃以32.9%勝過謝龍介20.7%，超過10個百分點；至於林俊憲在中間選民的支持度16.7%，則落敗謝龍介26.4%近10個百分點。

民進黨台南市長擬參選人林俊憲。（圖／民視新聞資料照）

該民調採用家用電話訪問（以中華電信住宅電話簿為抽樣母體隨機抽樣），訪問時間為2025年12月8日至9日（共2日），調查對象為戶籍設在台南市且年滿20歲的台南市民，實際完成之有效樣本數為1207，在95%信心水準下，其抽樣誤差約為±2.82%，並依台南市政府民政局公布之最新人口統計資料針對性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權。

