謝龍介憶「阿扁磁吸效應」威力：2022藍議員應多上4席

謝龍介(左)提到當年若非陳水扁(右)，他或許能打敗郭國文。（合成圖／示意圖／資料照）

藍委謝龍介28日在直播節目提到，有政治觀察者認為賴清德的首選是林俊憲，第二選項是他，因為若兵權交給陳亭妃，2028恐遭背叛大失血。謝龍介還說，若非陳水扁出手，當年立委補選他有望打贏郭國文。但2022國民黨只提19席議員太少，2026藍白合作有6、7席空間，不會有問題。

謝龍介28日在直播節目中直言，當年有4份民調，他都贏在5到8％之間，賴清德一看不行，賴怎麼會去求人？最後都把阿扁搬出來。阿扁在訪問郭國文的時候都說，「要不是我，你現在（這席立委）就給謝龍介拿去了！」那一局最後是陳水扁出手，因為是他的故鄉。

謝龍介指出，台南市有一個「陳水扁效應」，尤其是本命區，阿扁磁吸效應更強！雖然功虧一簣，但他也因為那場選戰，打入了西北地區，大家慢慢覺得說：謝龍介不錯喔！直到2022年，他提的第一項政見就是老人健保免費，因為六都只有台南，老人還要繳健保費，已經繳了12年、繳了12萬，因為1年是9912元。綠營就罵謝龍介敗家子，說台南市的財政會掛掉、會倒，不可以！每個人都這樣講。

謝龍介直呼，結果他雖然2022敗選，但隔年4月，賴清德因為準備選總統了，台南市長黃偉哲宣布7月1日開始老人健保免費。後來有老人當街喊他「龍介你等一下！」他嚇一跳以為要幹嘛，結果是要跟他說多謝。現在林俊憲看板第一條就是老人健保免費，因為黃偉哲有排富，林不排富。

謝龍介提到，台南市議員共57席，上次2022年他選市長，國民黨議員提19席，3分之1！這種提名法就好像等於放棄市長，在顧議員？這是錯誤的。如果以他最後打到的那個成績，應該可以當選23席。至於藍白合，因為不同選區，而且有6、7席的空間，所以不會有問題。

