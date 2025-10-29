謝龍介憶「阿扁磁吸效應」威力：2022藍議員應多上4席
藍委謝龍介28日在直播節目提到，有政治觀察者認為賴清德的首選是林俊憲，第二選項是他，因為若兵權交給陳亭妃，2028恐遭背叛大失血。謝龍介還說，若非陳水扁出手，當年立委補選他有望打贏郭國文。但2022國民黨只提19席議員太少，2026藍白合作有6、7席空間，不會有問題。
謝龍介28日在直播節目中直言，當年有4份民調，他都贏在5到8％之間，賴清德一看不行，賴怎麼會去求人？最後都把阿扁搬出來。阿扁在訪問郭國文的時候都說，「要不是我，你現在（這席立委）就給謝龍介拿去了！」那一局最後是陳水扁出手，因為是他的故鄉。
謝龍介指出，台南市有一個「陳水扁效應」，尤其是本命區，阿扁磁吸效應更強！雖然功虧一簣，但他也因為那場選戰，打入了西北地區，大家慢慢覺得說：謝龍介不錯喔！直到2022年，他提的第一項政見就是老人健保免費，因為六都只有台南，老人還要繳健保費，已經繳了12年、繳了12萬，因為1年是9912元。綠營就罵謝龍介敗家子，說台南市的財政會掛掉、會倒，不可以！每個人都這樣講。
謝龍介直呼，結果他雖然2022敗選，但隔年4月，賴清德因為準備選總統了，台南市長黃偉哲宣布7月1日開始老人健保免費。後來有老人當街喊他「龍介你等一下！」他嚇一跳以為要幹嘛，結果是要跟他說多謝。現在林俊憲看板第一條就是老人健保免費，因為黃偉哲有排富，林不排富。
謝龍介提到，台南市議員共57席，上次2022年他選市長，國民黨議員提19席，3分之1！這種提名法就好像等於放棄市長，在顧議員？這是錯誤的。如果以他最後打到的那個成績，應該可以當選23席。至於藍白合，因為不同選區，而且有6、7席的空間，所以不會有問題。
其他人也在看
賴清德首度表態「反對推進統一」 強化國防是為維持現狀非挑釁
總統賴清德今（10/29）日上午主持「中華民國114年11月份將官晉任授階典禮」，首度表達「反推進統一」態度。賴清德說，台灣除了要展現守護家園的決心，更要堅定反併吞、反侵略、反對推進統一，強化國防不是為了挑釁，而是為了維持現狀、守護台灣的民主與生活方式。太報 ・ 1 天前
川普：美韓貿易協議「差不多」已敲定
（中央社韓國慶州市29日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天指出，他與韓國總統李在明已達成貿易協議，但隨後又補充道，協議「差不多」已敲定。中央社 ・ 20 小時前
以色列空襲致逾100人喪生 歐盟促尊重加薩停火協議
歐洲聯盟(EU)今天(29日)呼籲「各方」尊重加薩停火協議，但一位歐盟高級官員更嚴厲地譴責以色列對這處巴勒斯坦領土的最新一波空襲。 歐洲聯盟執行委員會副主席黎貝拉(Teresa Ribera)在社群媒體上發文稱：「我們需要和平的機會，而不是為新的襲擊尋找藉口。」 歐盟對外事務發言人艾拉努尼(Anouar El Anouni)則表示：「我們再次呼籲各方持續尊重停火協議。」但他並未提及以色列本週的空襲。根據加薩民防部門，以色列的最新空襲造成逾100人喪生。 艾拉努尼補充說：「我們敦促各方，全面致力於執行結束加薩衝突的各個計畫階段，並避免採取任何可能危及協議的行動。」他表示：「這場衝突沒有軍事解決方案。」 歐盟執委會在加薩戰爭問題上小心翼翼地維持著微妙的平衡，因為這個由27個成員國組成的聯盟仍然存在分歧，部分支持以色列，另一部分則更同情巴勒斯坦人。 艾拉努尼在歐盟執委會的職責並不包括外交政策，她曾是西班牙社會黨政府的閣員。西班牙社會黨是歐洲對以色列在加薩行動，持最嚴厲批評態度的政黨之一。 艾拉努尼上個月打破歐盟執委會的立場，稱加薩戰爭構成「種族滅絕」。 以色列表示，它對數十個哈瑪斯目標發動空中央廣播電台 ・ 17 小時前
關心臺南市文化資產災後復原 文化部長李遠：重建不只是重建 而是要變得更好
關心臺南市文化資產災後復原 文化部長李遠：重建不只是重建 而是要變得更好 【記者蔡富丞/綜合報導】文化部長李遠 […]民眾日報 ・ 16 小時前
握力下降恐是身心健康警訊
提拿物品、開瓶蓋到打掃家務，這些日常生活中平凡的動作都少不了握力的幫助，近年來「握力」已從單純的力量測量，演變為評估身體功能與健康狀態的重要觀察指標，尤其在高齡族群中更具意義。董氏基金會引述一篇今年三月發表於《老化臨床與實驗研究》期刊的研究指出，憂鬱症、高血壓、糖尿病、阿茲海默症、骨關節炎等疾病以及日常活動困難都與握力衰弱有關。該研究由阿拉伯聯合大公國沙迦大學的學者進行，採用「歐洲健康、老化與退休調查（SHARE）計畫」資料進行分析，自二○一五至二○二二年間，追蹤來自十二個歐洲國家、五十歲以上的老年人，共一萬七六九八名。研究者以血漿胱抑素C與總膽固醇比值來評估未來出現低握力的風險，同時收集受試者的生活品質、日常活動困難以及多種共病情況。結果發現，胱抑素C與總膽固醇比值愈高 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
台中豬瘟關鍵「王姓獸醫佐」回國 偵訊列「證人」請回
台中豬瘟關鍵「王姓獸醫佐」回國 偵訊列「證人」請回EBC東森新聞 ・ 18 小時前
松山慈祐宮贈台北市消防局2輛救護車、2水箱消防車2輛
臺北市政府表示，松山慈祐宮為臺北市極負盛名之廟堂，平時秉持著「天上聖母」慈悲為懷、救世濟民的精神，歷年來已捐贈消防局各式規格救護車39輛、雲梯消防車1輛、水箱消防車4輛、國際搜救隊運輸車1輛及各式救災救護器材，讓消防弟兄執行各種災害搶救任務與緊急救護工作，可以...CTWANT ・ 20 小時前
蘿莉塔太糗！記錯時間闖入別人工作現場 感嘆：生完小孩不是變笨
蘿莉塔太糗！記錯時間闖入別人工作現場 感嘆：生完小孩不是變笨娛樂星聞 ・ 13 小時前
5天燒掉近900噸廚餘！簡舒培質疑「外縣市混入」 北市環保局：調查中
台中爆出非洲豬瘟疫情，各地政府緊急啟動防疫措施。台北市環保局宣布開放市內焚化爐免費銷毀養豬廚餘，以防疫情擴散。然而短短五天內，銷毀量竟高達891.91公噸，平均每日處理約180公噸，等同以往整整一個月的量。議員簡舒培質疑，有外縣市廚餘偷倒混入台北市系統，恐造成疫情外溢風險。太報 ・ 17 小時前
美日防長東京會談 深化同盟防衛
記者廖子杰／綜合報導 美國國防部（戰爭部）部長赫格塞斯，29日與日本防衛大臣小泉進次郎在東京會談，重申持續加強安全保障合作、鞏固美日同盟關係，攜手應對俄羅斯、青年日報 ・ 14 小時前
道奇鐵捕史密斯兩場連蹲27局！網友大讚「硬漢真男人」：腿都蹲麻了吧！
體育中心／季芸報導世界大賽G4在歷經前一場超過6小時的「史詩對決」後，在不到17小時又緊接著於道奇洛杉磯主場開打，賽前公布先發名單，除了先發「二刀流」大谷翔平又投打繼續出賽之外，打線陣容沒有任何更動，而其中最讓人驚訝的就是主戰捕手史密斯（Will Smith），在蹲完前一場18局比賽之後，竟然又繼續在G4以先發捕手、中心打者第四棒出戰，除了讓網友大讚「真男人」之外，也驚訝的說：「上一場蹲18局腿都蹲麻了吧！這場居然還能繼續蹲！太強了！」FTV Sports ・ 1 天前
搶先普發！4人同行1人免費、買1送1 美食名店祭快閃優惠搶客
隨著普發現金1萬拍板定案，並將於11月5日開放登記，各行各業普發優惠紛紛登場，不過卻有餐飲與手搖飲業者逆勢操作，搶先推出暖身活動，包括國聯大飯店、「舞古賀mini鍋物」與 「再睡5分鐘」，搶在普發金前先打出4人同行1人免費、加倍不加價、買1送1的優惠好康，讓民眾月底不吃土，希望能成功創造話題與買氣，為11月的普發金優惠方案推波助瀾。中時新聞網 ・ 18 小時前
27%患者送醫延遲 彰基呼籲中風症狀立即行動
每年10月29日是「世界中風日（World Stroke Day）」，今年主題強調「認識徵兆、立即行動」，提醒民眾若出現嘴角歪斜、口齒不清、單側無力等中風警訊，應立即撥打119，把握治療黃金期。彰基醫學中心呼籲，「中風搶救分秒必爭，越早治療，後遺症越輕。」作為彰化縣唯一醫學中心，彰基中風中心建構全年無休、24小時待命的救治體系，從救護車抵達、影像判讀到導管取栓，每一步皆精準銜接，確保病人能在「黃金一小時」內完成治療。中心目前有六位取栓醫師，來自神經內科、神經外科及影像醫學科，採輪值制度，保障中彰雲投地區患者都能及時獲得專業救治。醫療長張尚文表示，即便在夜間、假日或天候不佳，彰基仍能即時啟動取栓作業。為應對全台神經內科醫師人力吃緊，彰基持續投入培訓與留任計畫，並透過制度激勵，確保團隊穩定守護病人。彰基中風中心統計顯示，轉入病人中約六成能於60分鐘內完成導管取栓，治療成效明顯。患者年齡從23歲到103歲不等，證明中風並非高齡專屬疾病。神經外科郭明錡醫師指出，約27%的病人因送醫延遲而錯過黃金期；及時送醫者在AI輔助判讀與團隊協作下，可迅速完成取栓手術。神經內科周鴻杰醫師提醒，年輕型中風患者台灣好新聞 ・ 1 天前
豬瘟案陷羅生門 中央籌組專家疫調團1／中央組專家疫調團 跟時間賽跑查非洲豬瘟源頭
台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟，禁運禁載15天，農業部長陳駿季表示，周六前將公布金融支持方案，而台中疫調報告有多項疏漏，中央已籌組疫調團隊，將協助台中市政府釐清盲點，包括獸醫人數、廚餘來源及去向等問題。鏡新聞 ・ 19 小時前
會宋濤遭綠剿 蕭旭岑嗆無能扯後腿
準國民黨副主席蕭旭岑28日在天津會晤國台辦主任宋濤，民進黨指中共鎖定國民黨核心，進入「統戰新階段」；對此，蕭旭岑昨反批民進黨政客沒本事維持台海和平與兩岸關係，又阻止國民黨守護台灣人利益，是在扯後腿，對不起台灣人。中時新聞網 ・ 10 小時前
「金秀賢發微博」衝上熱搜 委任律師特製43分「中文影片」說明真相
南韓演員金秀賢（김수현）與已故女星金賽綸（김새론）的緋聞爭議持續延燒7個月左右，金秀賢的法律代表高相祿（音譯，고상록 ）今（29日）於微博發布了一支「中文影片」，內容說明了案件的相關進度，金秀賢所屬經紀公司Goldmedalist及本人帳號都轉發了高相祿的發文，因此讓「金秀賢發（微）博了」登上熱搜。鏡報 ・ 14 小時前
謝龍介自爆是賴在台南「第二選項」 陳亭妃：介入民進黨初選
2026台南市長選戰，綠營黨內初選上演「憲妃大戰」，國民黨立委謝龍介昨（28）日在直播節目中提到，有政治觀察者認為總統兼民進黨主席賴清德的首選是林俊憲，第二選項是他，因為若兵權交給陳亭妃，2028恐遭背叛大失血。對此，陳亭妃也在臉書回擊，批評謝龍介「介入民進黨初選」。中時新聞網 ・ 22 小時前
民眾黨2026首波議員提名 北市竹市等7人
(民進黨黃啟明台北報導)民眾黨中央委員會今天通過首波2026年直轄市、縣市議員提名名單，包含現任台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪，以及新竹市議員李國璋、宋品瑩等人。民眾黨召開中央會員會...自立晚報 ・ 11 小時前
台灣小將實在太棒了！黃廼軒勇奪男子60公斤級金牌！摘下本屆第7金
體育中心／季芸報導台灣柔道隊在巴林亞青運傳出佳績！女子選手包睿妘和沈少云分別在40公斤、44公斤級摘銅，而接著男子選手黃廼軒在男子60公斤級勇奪金牌，為台灣代表團拿下本屆亞青運第7面金牌。FTV Sports ・ 7 小時前
賴2026一張好牌？她直擊「民進黨狂訴求正派」：很奇怪
民進黨中執會22日通過徵召林國漳參選2026宜蘭縣長。媒體人董智森認為，若六都「四比二」的結局沒變，賴只要拿下宜蘭就可以宣示2027大贏。針對董稱林國漳潔白無瑕、沒有派系包袱，是一張好牌，前白委陳琬惠直呼，她看見綠營地方狂打「正派」牌，民進黨做不到就用喊的很奇怪。中時新聞網 ・ 16 小時前