謝龍介戰陳亭妃扯「對決賴」 他嗆去選2028
[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選今（15）日落幕，立委陳亭妃以2％些微差距領先立委林俊憲，將代表民進黨參選百里侯，對此藍委謝龍介回應表示，2026選舉就是總統賴清德2028保衛戰，所以自己進入戰鬥位置以後，就是準備跟賴清德正面對決。民進黨台南市黨部主委暨立委郭國文狠酸，面對民進黨謝龍介支持度只有1、2成，卻只會吹澎風，把自己當成總統候選人一般，「那很好，請謝龍介立即宣布退出台南市長選舉，參選2028總統大選」。
郭國文表示，初選結束謝龍介馬上出來秀下限，面對民進黨參選人，謝龍介支持度都只有1、2成，這種成績應該自我反省，結果謝龍介只會吹澎風，把自己當成總統候選人一般，稱當他進入戰鬥位置後，就是準備與賴清德正面對決，「那很好，請謝龍介立即宣布退出台南市長選舉，參選2028總統大選」。
郭國文說，謝龍介過去和民進黨一對一對決從來沒贏過，初選民調更是凸顯台南鄉親對於民進黨的肯定，謝龍介繼續用謠言、抹黑來打仗，就等著再次被選民唾棄。
最後郭國文喊話謝龍介，民進黨團結的心，不需要他來分化，因為謝在市民眼中，永遠都是那個藏國旗、造謠文旦、公開場合舉手槍的人，「我作為黨部主委，會繼續讓台南人看清你那副嘴臉！」
