謝龍介戰陳亭妃、林俊憲有贏面？2026台南市長最新民調出爐

左起為綠委林俊憲、陳亭妃和藍委謝龍介。（合成圖／示意圖／資料照）

民進黨立委林俊憲、陳亭妃積極爭取台南市長黨內初選民調出線。鋒燦傳媒今（31日）公布台南市最新民調結果，.依民進黨《第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法》，直轄市長僅採用「對手對比式」題型。在以擇定對手為謝龍介下，由陳亭妃參選時，支持陳亭妃的有52.6%，謝龍介為24.9%；由林俊憲參選時，支持林俊憲的有42.3%，謝龍介為37.2%。前藍委陳以信則尚未列在此民調中。

該份民調報告指出，在完成對比式題目後，補充調查「民進黨初選誰較可能勝出」的看好度題，請問受訪民眾「就您的觀察，在林俊憲、陳亭妃兩人當中，哪一位最有可能贏得民進黨台南市長初選？」陳亭妃以40.2%與林俊憲37.7%持平。

廣告 廣告

另外，國民黨前立委陳以信日前也已表態角逐台南市長，但此事在民調作業期間尚未發生，因此該份「2026年台南市長初選民意調查」並未納入陳於對比組合中。

該份民調由《鋒燦傳媒》委託循證民調有限公司執行，調查時間為10月27至28日，調查對象為戶籍在台南市且年滿20歲以上民眾，調查方法採家用電話訪問，以中華電信之住宅電話簿為抽樣母體，進行系統隨機抽樣，完成樣本數比照民進黨初選規格，民調之樣本總數(N)不得少於1200 個。本次調查完成樣本數為1,201（95%信心水準下，本調查抽樣誤差為± 2.83%）；加權方法：依台南市政府民政局公佈之 114 年 9 月份人口統計資料，針對 性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權(Raking)。

【連回中時新聞網原文】