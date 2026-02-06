謝龍介批準市長 陳亭妃斥編故事

立委謝龍介指所言「句句屬實，歡迎法院認證」。（翻攝謝龍介臉書）

記者林雪娟∕台南報導

國民黨、民進黨台南市長人選已定案，藍營市長參選人謝龍介近日開始砲火猛攻綠營市長參選人陳亭妃，謝龍介批陳亭妃自詡是「準市長」，甚至內定未來正副議長，還招募小內閣，甚至啟動部分開發案：陳亭妃怒斥謝龍介「編故事」，想要參選，請用心提出市政願景，而非耍嘴皮，只會抹黑造謠。

「妃龍在天」，兩人開始隔空過招。謝龍介直播時指出，憲派、妃派，顯然尚無法整合，就有綠營朋友告知陳亭妃已內定正副議長人選，招募小內閣，要求選舉期間有「貢獻度」，並重啟部分開發案，他反問總統賴清德，若知情，「還會挺嗎？」。

立委陳亭妃在臉書批評立委謝龍介「編故事」，請針對台南市政提出政見。（記者林雪娟攝）

陳亭妃則在臉書反駁，「選舉是為了讓城市更好，而不是製造對立」。她呼籲呼籲謝龍介，既然要參選台南市長，就請用心提出市政願景，而不是耍嘴皮子、抹黑造謠，用編造的故事傷害他人，不會替台南加分。

陳亭妃指出，雙方已有五次交手，現在要進行第六次競爭，希望謝龍介委員應拿出對台南市政想法，而非只會透過節目或直播，說出與台南人認知明顯不同說法，「只會被當成笑話。」她強調，台南人看得很清楚，市長選舉終究要回到苦幹實做，才是對城市真正的負責。

謝龍介後來又在直播時回應，要求陳亭妃對其爆料不要緊張，「不要檯面上一套，檯面下一套」，沒做就講明白，若有抹黑就提告，自己會請綠營朋友作證。