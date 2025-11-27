謝龍介批賴當台灣人「盤子」郭國文：提升國防預算是世界趨勢

國民黨台南市黨部主委兼台南市立委謝龍介（中），27日批評賴清德大幅提升國防預算是把台灣人當盤子。（程炳璋攝）

賴清德總統日前宣布8年將投入1.25兆國防預算，引爆兩岸對立話題，國民黨台南市黨部主委謝龍介揭穿賴政府「明年度國防預算已實質達標1.24兆元」，直斥「把台灣人當盤子」變相掏空台灣。民進黨台南市黨部主委郭國文回應提升國防是全世界趨勢，反擊謝龍介與國民黨主席鄭麗文一樣「想當中國人」。

謝龍介指出，賴清德將要國防經費8年要編1.25兆元，平均每年1560億元，目標在民國119年達到GDP5％的國防支出。實際上，賴政府今年已編了9000多億元的明年度國防預算與1000多億元的韌性國防預算，3項加總已達1.24兆元，實質達標8年的總和。

大批賴政府用舉債迎合美國主張，謝龍介表示，台灣過去花錢向美國買了66架飛機還沒交貨，美方明顯違約卻不需賠償。明年編列巨額國防經費卻「買什麼都不知道」，質疑賴政府的國防政策「把台灣人當盤子、變相掏空台灣」。

「若對岸2年後就武統，台灣為何要編8年經費？」謝龍介認為一旦2岸統一，到時候台灣政府錢付了，武器根本不會運來，這樣的軍購等於無效。

謝龍介主張，台灣就算要買武器，應該要買精良的現貨，例如F35戰機或日本蒼龍級的潛艦，而非盲目的浪費百姓稅金。

民進黨台南市黨部主委郭國文表示，提高國防預算是全世界的趨勢，尤其中國不放棄武統條件，台灣更需提升保障國家安全的軍事能力。謝龍介過去恥笑願意上戰場捍衛台灣的官員是「憨頭」，更大喇喇地在國會觀看中國武統台灣的影片，如今再度反對提升國防預算，更加顯現謝龍介無意捍衛國家主權，與國民黨黨主席鄭麗文一樣，存心只想當中國人。

