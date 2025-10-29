謝龍介把管碧玲當劉世芳！吳思瑤：笑不出來

▲國民黨立委謝龍介（右）在質詢時，錯將海委會主委管碧玲（左）當成內政部長劉世芳，引發政壇笑話。（圖／翻攝自國會頻道）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委謝龍介今（29）日在立院質詢時鬧出笑話，他誤將海委會主委管碧玲，當成內政部長劉世芳，2人在質詢台上持續互笑了數十秒，管最後還一度笑到拭淚。雖然謝龍介事後試圖化解尷尬，但此舉仍引發綠營砲火，民進黨立委吳思瑤怒轟：「到底有多混？難道這就是國民黨不分區立委的素質嗎？」

吳思瑤下午受訪時指出，謝龍介身為國會資深立委，卻連劉世芳、管碧玲都可以傻傻分不清楚，「我們在立法院常看到立委問政文不對題，但這種『問不對人』的狀況，真的是前所未見！」她強調，這不是單純的口誤，而是顯示立委準備不足、問政不認真。

吳思瑤語帶不滿表示，外界或許覺得這是一樁笑話，但她笑不出來，因為不分區立委不需經過選民檢驗，導致部分人長期缺乏問政壓力，「才會在國會殿堂上不斷上演荒腔走板的戲碼」。她進一步指出，謝龍介的質詢常被列為倒數幾名，「是不是平常根本就不用功？到底是有多混？」

「難道這就是國民黨不分區立委的素質嗎？」吳思瑤強調，各政黨提名不分區立委都應承擔政治責任，但現行制度卻讓「不適任」立委既無罷免風險、又不用對民意負責，實在不公平。最後，她也呼籲，台灣社會應重新檢視憲政體制，「不分區立委要不要接受民主的檢驗，是時候好好思考了」。

