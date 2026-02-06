謝龍介指陳亭妃自詡準市長 妃回應「請用心提出市政願景」

陳亭妃指謝龍介編故事，故意抹黑，不提出市政願景。（郭良傑攝）

謝龍介指陳亭妃已自詡「準市長」，已內定未來的台南市議長、副議長人選、招募小內閣。（翻攝謝龍介臉書／郭良傑台南傳真）

藍綠台南市長初選定案後，兩位參選人首次隔空交鋒！國民黨台南市長參選人謝龍介今天(6日)在直播指稱，初選剛過關的陳亭妃，已自詡「準市長」，已內定未來的台南市議長、副議長人選、招募小內閣，甚至啟動部分開發案。陳亭妃直斥謝龍介編故事，既然要參選台南市長，就請用心提出市政願景，而不是耍嘴皮子、抹黑造謠。

謝龍介表示，憲派、妃派顯然尚無法整合，才會有民進黨朋友來敵營告知陳亭妃已內定議長、副議長人選，招募小內閣，要求選舉期間有「貢獻度」，並重啟部分的開發案，他反問賴清德總統若知情「還會挺嗎？」。

廣告 廣告

陳亭妃在臉書反駁指出，「選舉是為了讓城市更好，而不是製造對立」。她說，「我誠懇呼籲謝龍介委員，既然要參選台南市長，就請用心提出市政願景，而不是耍嘴皮子、抹黑造謠。用編造的故事傷害他人，不會替台南加分。」

陳亭妃指出，「過去我們已有五次交手，現在要進行第六次的競爭，希望謝龍介委員應該拿出對台南市政的想法。而不是只會透過節目或直播說出與台南人認知明顯不同的說法，只會被當成笑話。」

她強調，台南人看得很清楚，市長選舉終究要回到苦幹實做，才是對城市真正的負責。

謝則嘲諷陳亭妃對他的爆料不必緊張，「不要檯面上一套，檯面下一套」，沒做就講明白，若有抹黑就提告，自己會請綠營朋友作證。他笑稱，消息是民進黨朋友告知，陳若沒做可提告，會請綠營朋友作證。

【看原文連結】