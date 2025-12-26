謝龍介接藍營副主席「手槍」造勢 吳靜怡指1事：挑釁意味十足

即時中心／潘柏廷報導

國民黨本週三（24日）提名不分區藍委謝龍介，角逐2026年台南市長選舉，但謝龍介昨（25）日在台南首場造勢活動中，卻接下國民黨副主席季麟連送的手槍，消息一出引起極大爭議。對此，政治評論員吳靜怡今（26）日在臉書痛批，這把手槍象徵著國民黨絕對威權的氣勢，立法院在野獨裁的多數暴力！這把槍是特別帶著南下，直接針對賴清德選票的核心「台南」，挑釁意味十足。

吳靜怡今日在臉書表示，謝龍介舉起在野獨裁的槍桿子，民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌接著要提彈劾總統賴清德，兩人正在跟民主法治對著幹。

接著吳靜怡分析，謝龍介在台南高舉的槍，不是一把普通的槍，而是季麟連御賜的槍，象徵著國民黨絕對威權的氣勢，立法院在野獨裁的多數暴力！這把槍是特別帶著南下，直接針對賴清德選票的核心「台南」，挑釁意味十足！

另外，吳靜怡指出，黃國昌要彈劾賴清德，提案投票故意選擇在明年（2026）5月，看似聰明，豈不就是想要利用立法院長韓國瑜來大大方方花納稅人的錢，舉辦全台巡迴說明會，變成黃國昌個人政治資本來對抗老母雞民眾黨前主席柯文哲，製造黃國昌在民眾黨的存在必要性，賴清德現在就是黃國昌政治生命的行動電源。

因此，吳靜怡痛批，藍白大搞政治動作又不趕快審查國家預算，就是要慢性癱瘓國家，導致國家發展停滯，違反憲法對於「預算審議權」的行使義務；藍白不斷在社會傳遞「制度是可以凌駕」的觀念，北捷砍人事件後，持續造成敏感社會的極度不安！

最後吳靜怡也問，謝龍介是台南人想要的市長嗎？面對謝龍介兒子吸毒案選擇隱身的參選人，現在站出來就是舉槍，難道是要威脅台南人嗎？「當政治人物一邊玩弄暴力象徵，一邊濫用憲政機制，他們真正對抗的，不是執政黨，而是民主本身」。





