謝龍介控內定正副議長 陳亭妃斥抹黑

民進黨19位「挺憲派」議員6日上午一起到民進黨台南市黨部完成初選登記，強調「小雞要更團結」。（郭良傑攝）

國民黨台南市長參選人謝龍介6日網路直播中指出，民進黨初選過關的陳亭妃自詡準市長身分，已內定未來的台南市正副議長人選、招募小內閣、啟動開發案；陳亭妃駁斥謝在編故事抹黑。「挺憲派」議長邱莉莉率黨內19位議員一同登記台南市議員黨內初選，陪同的立委林俊憲表示「大選時母雞照顧不到的，小雞要更團結」，暗指陳若整合議員未果，黨內紛爭恐延伸至議長選舉。

陳亭妃與台南市前議長、議員郭信良等人6日聯名舉辦「愛心飛揚關懷活動」分送低收入家庭物資，陳亭妃親自主持，但郭信良未出席。她呼籲謝龍介「既然要參選台南市長，就請用心提出市政願景，而不是耍嘴皮子、抹黑造謠。」謝則笑稱「我的消息是民進黨朋友告知，陳若沒做，可提告，我會請綠營朋友作證。」

廣告 廣告

挺憲派的19名議員6日上午在議長邱莉莉率領、林俊憲陪同下，到民進黨台南市黨部登記市初選。林俊憲說，陳亭妃對當選市長已有信心，目標要超越賴清德總統連任台南市長時71％得票率。民進黨議員席次過半，才能達到完全執政的目標。年底大選是政黨對決，母雞很重要，如果母雞沒有辦法照顧到全部小雞時，小雞就要各自求生、要更團結。希望黨克服這個危機，讓「死忠、正派」的民進黨議員全上。

地方人士分析，「挺妃派」的民進黨籍議員只有8名，其他多為無黨籍；而民進黨在市議員選舉中要過半的機率很大，若未來陳無法整合黨內及親綠的黨友議員，屆時挺妃、挺憲的議員將在議長選舉中爭奪主導權及議長大位。

另外，立委王定宇、黃捷則陪同「湧言會」推薦的3位參選人陳皇宇、林建南、卓佩于前往登記。「挺妃派」議員陳秋萍、陳碧玉也在昨天上午吉時到市黨部完成登記；另一挺妃的郭清華將交棒給女兒郭品辰，也在上午完成登記。