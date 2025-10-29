謝龍介搞錯人！誤認成劉世芳⋯管碧玲憋笑哭
[NOWnews今日新聞] 立法院今（29）日內政委員會進行「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制」專題報告，然而國民黨立委謝龍介在質詢海委會主委管碧玲時，卻頻頻提及「馬太鞍溪堰塞湖」事件責任歸屬，過程中劍指農業部與內政部態度不明，這讓管碧玲聽得霧煞煞，原來是謝龍介根本「認錯人」，2人在質詢台上持續互笑了數十秒，管最後還一度笑到拭淚。
回顧當時，謝龍介在質詢指出，外界對非洲豬瘟防疫焦點轉移至廚餘議題，但廚餘現已禁煮、禁運，他認為管碧玲應該將精神放在此問題上；她聞言解釋，自己被誤會了，謝則回應：「該妳負責的就負責，不該妳負責的，是農業部的，就點出來，但農業部一樣縮起來！」
此時，管碧玲更一頭霧水，皺眉詢問：「是在說哪件事？」謝龍介還微傻言回應：「我在說哪件事？我說的是馬太鞍溪堰塞湖！」他續指，先前說是農業部的權責，結果說東南應西北，那就沒意思了，政務官若不肯負責，底下事務官就會覺得都不用做，反正出事後會有側翼幫忙說話。
聽到這裡，管碧玲趕緊打斷澄清：「我沒講過這些，你是不是記錯人？」但謝龍介仍十分堅持地回：「妳是救災指揮中心的指揮官，我在質詢妳，結果妳給我忘記？」管似乎聽懂了些什麼，笑著提醒：「我是海委會主委！」眼見對方仍未意識到誤會，她又補了一句：「那是劉部長，我不是部長，我是主委。」
此話一出，全場瞬間爆笑，兩人在台上也忍不住笑場長達數十秒，謝龍介終於意識到「認錯人了」，連忙「硬凹」化解，笑說：「我是在說這是態度問題，要學習內政部劉部長的作風！」管碧玲幽默回應：「她很優秀，我會跟她學習，謝謝委員。」隨後回到座位，管碧玲仍笑到拭淚停不下來。
屏東畜牧場「硬闖焚化廠倒廚餘」！周春米氣炸：公權力不容挑戰
川習會前夕卓榮泰喊這4字！吳子嘉快吐了：連小學生都知道沒有
綠派誰出戰台北市長？她毒舌嗆爆王世堅 大膽預言1結局
