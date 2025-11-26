謝龍介撂台語質詢 李洋抿口水苦笑：台語沒那麼好

台北市 / 綜合報導

運動部長李洋今（26）日首度到立法院備詢，國民黨立委謝龍介開頭先以台語問候，緊接著就開始一連串的台語質詢，李洋只能趕緊表示，自己台語不是很好，全場笑聲一片。至於備受關注的世界棒球經典賽，李洋被問到怎麼對付大谷，他則以運動科學接招應對，還有立委問他昔日拍檔王齊麟兩度錯失藥檢恐禁賽，李洋簡單回應，據了解已設鬧鐘提醒。

立委(國)謝龍介VS.運動部長李洋說：「部長您好，請教你是奧林匹克的選手。」面對奧林匹克啥啥啥啥啥，運動部長李洋26日首度備詢，面對國民黨立委謝龍介的提問，有些小緊張，立委(國)謝龍介VS.運動部長李洋說：「運動選手成立這個協會。」

左右來回移動，時不時皺眉緊盯，雙手交疊背後，李洋好不容易擠出一句話，但話語權再度被奪走，立委(國)謝龍介VS.運動部長李洋說：「我們認為整體的運動環境有越來越好，我說這個協會啦，就是說，奧林匹克的選手成立這個協會。」

謝龍介滔滔不絕，但李洋抿唇吞口水終於回應，立委(國)謝龍介VS.運動部長李洋說：「主要是因為我的台語確實沒有到這麼好。」台語被考驗，對於世界棒球經典賽的備戰進度，也是關注焦點，立委(國)葉元之VS.運動部長李洋說：「我們國軍運科中心，有科技的研發，但能不能讓大谷翔平也納入，這個還有待商議。」

搬出運動科學接招勉強過關，但國民黨立委柯志恩，則公開點名李洋昔日奧運金牌拍檔，王齊麟，立委(國)柯志恩VS.運動部長李洋說：「(王齊麟)他目前的藥檢的情況到底如何嗎，很嚴重，再有一次可能就會禁賽囉，最近我了解到情形是他晚上訂立鬧鐘。」簡單回應幫昔日搭檔緩頰，李洋作為首任運動部長，一舉一動一言一行，都備受矚目。

