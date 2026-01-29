謝龍介擋得住嗎？陳亭妃騎鐵馬謝票熱翻下營 拚4百年首位女市長

即時中心／顏一軒報導

民進黨台南市長參選人陳亭妃今（29）日持續展開「鐵馬妃妃Part 2感恩溫暖鐵馬行」，下午抵達下營區，於下營上帝廟向玄天上帝上香參拜，感謝一路以來的庇佑與鄉親支持，並自下營出發，將感恩化為行動，用鐵馬精神走進基層、走進人心。





陳亭妃表示，這趟鐵馬感恩行，將一步一腳印騎遍大台南37個行政區，不只是謝票，更是一段重新與人民連結、找回信任感的旅程。「政治不是口號，而是陪伴；不是站在台上，而是走到人民身邊」。她希望透過最貼近土地的方式，把感謝親自送到每一位鄉親手中。

陳亭妃強調，台南是一座有400年歷史的城市，未來更需要一位願意傾聽、能夠承擔、懂得溫度的市長。她說，女性的力量在於包容與堅持，期待以女性特有的細膩與溫柔，為台南帶來改變，讓市政更貼近人民的生活。

此次感恩鐵馬行程中，陳亭妃也特別準備「鐵馬妃妃桌曆」，象徵未來365天，天天與鄉親同行、陪伴在側，持續把對台南的承諾落實在每一天的行動中。

展望未來，陳亭妃則說，順利通過初選只是責任的開始，接下來她將持續以鐵馬精神，踏實前行，將支持化為前進的力量，朝著「台南400年來第一位女市長」的目標穩健邁進，與所有市民一起顧好台南這個家。





