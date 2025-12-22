謝龍介曝賴「想把英系也打成在野一掛」：離戒嚴不遠了

圖為賴清德（左）、蔡英文（右）。（中時資料照）

憲法法庭5位大法官宣告新修《憲訴法》違憲、即起失效，但開會人數甚至未達舊版3分之2的6人門檻，被網友嘲諷是「五老星憲法法庭」。藍委謝龍介直言，3名大法官表達反對顯示蔡、賴尚未和解，但賴要硬幹，表示連英系都要打成在野一掛，這種情勢離戒嚴就不遠了。

南韓內亂特別檢察小組15日公布調查結果，指前總統尹錫悅早在2023年就籌備戒嚴，據尹錫悅言論，連執政黨反對勢力都意圖清除。

謝龍介22日在直播節目中表示，看看尹錫悅，當初為什麼只有一隻噁心的蟾蜍（民進黨）在支持、讚聲？就知道當時的台灣多麼不堪。所以當大法官走出這第一步的時候，「戒嚴，就不是意外了！」賴除了戒嚴之外，沒有辦法在立法院得到一點點的優勢，一點都沒有。

謝龍介提到，綠營全面掌控行政、司法、考試、監察，好不容易當初大法官15比0，現在退了7個，第一次的國會改革、立法院職權行使法，被憲法法庭搞掉了。搞掉以後，立法院就修了憲訴法。蔡英文在法界著墨甚深，賴清德在這一塊疏離得很，這15個大法官是蔡留給賴的，但7個退了以後，有一次要解釋案子的時候，這3個大法官就請假。什麼意思？蔡、賴沒有和解以前，英系無須為賴清德作嫁。

謝龍介直言，這一次硬槓，這3人就發表聲明，結果憲法法庭還是硬幹。所以當情況是這樣的話，賴清德就形同把英系這邊也打成是在野一掛的，雖然只剩5席，但現在他們解釋說這是合法的，「那你看看，離戒嚴就不遠了！我沒騙你，你要懂得讀他的心。」

