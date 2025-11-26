謝龍介未起跑就贏林俊憲？凌濤：早定於一尊

▲台南市長三強初選最新民調結果出爐，陳亭妃（中）支持率比對手林俊憲（左）和謝龍介（右）更具優勢。凌濤認為，該民調突顯出藍營已經定於一尊。（合成圖／翻攝自臉書粉專）

[NOWnews今日新聞] 2026九合一大選明年將進行投票，《TVBS》最新台南市長選舉民調顯示，國民黨立委謝龍介對戰民進黨的林俊憲，將以41%支持度微幅領先3%，但若對上陳亭妃，謝龍介則會落後13%。只是藍營除了謝龍介以外，還有前立委陳以信想角逐，對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，這份民調最大的意義是，現在看起來國民黨就是謝龍介定於一尊。

凌濤在政論節目《大新聞大爆卦》節目中表示，謝龍介還沒開始競選，看板也還沒掛，公車廣告也還沒上，競選前，就贏林俊憲了。若他真的開始競選，接受專訪、密集曝光，那也會做到和陳亭妃一樣的效果，又會贏林俊憲更多。而陳以信目前看起來，民調上就會比較偏一點。

廣告 廣告

不過，凌濤也透露出自己覺得奇怪的點，他認為陳亭妃民調優於林俊憲，但民進黨卻沒有定於一尊。陳亭妃長期的趨勢在民進黨內自己對比之下，和林俊憲一直呈現拉開的狀況。賴清德若派自己的子弟兵，整體席次台南市是滑落的，會比陳亭妃最後插你一刀，來得更慘，局勢應該很明顯，陳亭妃往台南市長被提名那一天，又進了一大步。

該民調是TVBS民意調查中心於11月17日至20日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1241位20歲以上台南市民，其中拒訪為228位，拒訪率為18.4%，最後成功訪問有效樣本1013位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內抽樣方委採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理調查經費來源為TVBS。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

2026台南爭霸！最新民調出爐 林俊憲VS謝龍介「差距超驚人」

國民黨最怕的人！台南2026最新民調出爐 陳亭妃支持度「超震撼」

最新民調輸謝龍介3％ 林俊憲喊哭笑不得：我會輸給他？