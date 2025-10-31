謝龍介為何自認是「賴第二選項」？侯漢廷揭眉角：賴臉上無光

左起為立委林俊憲、陳亭妃和謝龍介。（合成圖／示意圖／資料照）

2026台南市長選戰，綠營初選上演「憲妃大戰」，與藍委謝龍介三方角力。謝龍介拋出坊間觀察指出，自己是賴清德第二選項，遭陳亭妃批介選。新黨台北市議員侯漢廷分析，此說帖目的是讓陳亭妃支持者放心投謝，因為陳亭妃若當選就大尾了，賴挺林俊憲押錯寶臉上無光，贏得難看。

侯漢廷30日在《大新聞大爆卦》節目指出，謝龍介稱林俊憲第一、謝龍介第二、陳亭妃第三，這句話要表達的是什麼意思，在他的解讀來看，這是要說服或爭取陳亭妃的支持者，如果陳亭妃的支持者「對林俊憲投不下去」，就來支持謝龍介，因為支持謝龍介，對「你最愛的賴清德」也沒什麼太大的傷害。

侯漢廷強調，這個說帖應該要這麼解讀。而正因為陳亭妃也抓到了這個解讀：你要挖我的支持者？那我當然要出來講話！說謝龍介故意分化綠營、介入了民進黨的初選。但其實，爭取彼此的支持者，這本來就是每一個政治人物都要做的事情。陳亭妃也希望能爭取到謝龍介的支持者，甚至陳亭妃也希望爭取到陳以信的支持者，本來就是這樣。

侯漢廷直言，到底林俊憲、謝龍介、陳亭妃，誰當選對賴清德比較有利？確實林俊憲當選對賴最有利，畢竟台南守下來了。那陳亭妃當選對賴有沒有利？侯漢廷認為確實不怎麼有利，為什麼？難看；若當初賴重重押寶林俊憲，結果陳亭妃勝出、最後還贏了？那不就打臉賴清德沒有識人的眼光、臉上無光。

侯漢廷認為，若陳亭妃當選，也證明跟賴清德沒關聯，待她大尾了，不必給好臉色。侯漢廷進一步說，兩人本來就有心結，也不需別人來挑撥，現在就存在；陳亭妃接受T台專訪就講了，民進黨要看著辦。

