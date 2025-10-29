謝龍介爆料賴清德台南布局 董智森直言綠定了：就是陳亭妃
國民黨立委謝龍介日前在直播節目中透露，有政治觀察者分析總統兼民進黨主席賴清德在台南市長人選的考量，認為賴清德首選是立委林俊憲，第二選項則是謝龍介本人，主要擔心若將主導權交給立委陳亭妃，可能在2028年面臨背叛風險。此番言論引發陳亭妃強烈反彈，在臉書痛批謝龍介「介入民進黨初選」。對此，資深媒體人董智森斷言，民進黨在台南的人事部署「大致上定了，其實就是陳亭妃」。
謝龍介進一步說明，無論最終是陳亭妃或林俊憲出線，賴清德都會全力支持，但投入的力度會有差異。他引述政治觀察者的看法指出，林俊憲當選對賴清德2028年的整體布局最為有利，可獲得100分、A+的評價；若是自己當選，對賴清德而言頂多是A-的成績。謝龍介分析，即使林俊憲敗選，賴清德仍可安排林擔任台南市總幹事，確保民進黨原有票源不流失，對2028年選舉仍有加分效果。
面對謝龍介的說法，陳亭妃今天在臉書發文強烈回應，指控謝龍介隨著民進黨黨內民調時程接近，終於露出真面目，直接使用荒謬言論企圖影響賴清德形象，並試圖干預民進黨黨內初選，分化黨內團結。陳亭妃表示，這些舉動顯現謝龍介對她的恐懼心理。
陳亭妃在臉書中呼籲支持者，當這些所謂的「內幕」想要操作民進黨分裂時，所有支持者更應該團結起來，集中選票支持讓謝龍介最害怕的她。她強調：「2026能六戰六勝謝龍介的陳亭妃，一起拒絕國民黨這些低劣的政治操作。」
資深媒體人董智森今天在政論節目《新聞大白話》中分析2026台南市長選舉情勢，認為民進黨在台南的人事部署「大致上定了，其實就是陳亭妃」，但賴清德仍需讓林俊憲心服口服。董智森推測，會出現「賴清德第二選項是謝龍介」傳聞，可能與謝龍介提出市長只當4年的承諾有關，若謝龍介真的勝選，林俊憲只需再等4年即可。
董智森也直言，賴清德絕不會讓陳亭妃輸掉選舉，因為若民進黨真的失去台南這個重要據點，賴清德勢必得辭去黨主席職務，「整個台南的本命盤丟掉太丟臉了」。
