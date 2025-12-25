謝龍介獲徵召戰台南市長 直言賴清德本命區最艱困

國民黨徵召謝龍介參選台南市長，謝龍介今（25）日出席台南市黨部退伍軍人委員會歲末感恩餐會。日前宣布退出黨內初選的前立委陳以信也現身為他打氣，兩人首度同框握手。謝龍介表示，這場選戰並非針對民進黨參選人的戰爭，而是賴清德總統本命區保衛戰，台南是全國22縣市中最艱困、最具挑戰性的選區。

國民黨徵召謝龍介參選台南市長。（圖／中天新聞）

謝龍介本屆參選台南市長僅小輸黃偉哲，被外界看好下屆有望替藍營翻轉台南。相較於民進黨陳亭妃、林俊憲競爭激烈，國民黨提早宣布人選就定位。謝龍介指出，此次提名策略有別於過去三、四十年做法，民進黨預計1月就會全數提名底定，因此國民黨針對艱困選區提前在12月完成提名徵召，就是因應民進黨的全面性規畫。

廣告 廣告

民進黨立委林俊憲。（圖／中天新聞）

謝龍介強調，民進黨是中央執政黨，會傾所有資源來打明年選戰，國民黨率先完成南部4縣市提名也是希望提早布局，全力進入備戰狀態。他說，大家都了解台南並非陳亭妃、林俊憲的戰爭，而是賴清德總統本命區保衛戰，對他而言是嚴峻挑戰，未來基本上面對賴總統打台南選戰，22個縣市最艱困的大概就是台南，但他毫無所懼，會爭取最後勝利。

針對希望迎戰的對手是林俊憲或陳亭妃，謝龍介表示，他最近跑攤遇到林俊憲，感受到林的聲勢有扶搖直上、後來居上的情勢。但針對林俊憲稱不乏藍營公職人員輔選陳亭妃一事，謝龍介澄清這不全然是事實，他也已經正式告知所有黨公職人員絕對不要介入民進黨初選。

延伸閱讀

台南市長選情變了？最新民調曝林俊憲、陳亭妃「驚人差距」

陳亭妃拚台南市長初選 誓當民進黨「最大桶箍」

國民黨拍板！徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉、吳秀華出戰南高屏、台東選戰