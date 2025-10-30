謝龍介直球對決陳亭妃！駁介入初選：堂堂正正光復台南
角逐2026台南市長的國民黨立委謝龍介，日前在網路直播評論民進黨台南市長初選選情，引發綠委陳亭妃不滿轟：「直接介入民進黨的初選，謝龍介在怕什麼？」謝龍介回應呼籲不要隨意指控。
陳亭妃臉書29日發文：「謝龍介不演了，直接介入民進黨的初選，謝龍介在怕什麼？隨著民進黨黨內民調時程接近，謝龍介終於露出馬腳不演了，直接用荒謬言論影響賴清德總統的形象，企圖影響民進黨黨內初選，分化民進黨的團結，也顯現出謝龍介對陳亭妃的害怕。當這些所謂的『內幕』想操作民進黨分裂的的時候，亭妃在此要呼籲所有支持者，我們更應該團結起來，集中選票支持讓謝龍介最害怕的陳亭妃，2026能六戰六勝謝龍介的陳亭妃，一起拒絕國民黨這些低劣的政治操作。#妃常挺賴總統#拒絕謝龍介的惡意操作」。
謝龍介30日自錄影片回應：「有關陳委員說我們介入初選一事，純屬子虛烏有，他們兩位委員在台南市的初選，砍得刀刀見骨，相互指控對手跟國民黨合作，國民黨絕不會做這種事，我們會贏得堂堂正正，贏得光明正大，呼籲陳委員、林委員，不要再指控國民黨介入貴黨的初選，明天下午3時45分，我會回到台南市召開記者會，說明我們要怎麼堂堂正正、光明正大的光復台南市，讓台南市民能夠過幸福快樂的日子，32年的執政造成這麼多的官商勾結、槍擊案、凶殺案、爐渣案，人民已經厭惡了，你們還在為政治利益惡鬥，而且隨意指控我們國民黨，這我們不能容許，明天下午3時45分，我會在台南市召開記者會。」
