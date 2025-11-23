謝龍介票數最高！ 最新台南市長街訪民調結果驚人

2026年台南市長選舉相關話題備受各界熱議，綠營方面，立委陳亭妃和林俊憲積極爭取提名，藍營方面，有意參選者則有立委謝龍介和前立委陳以信。而根據1份今（23）日公布、在台南市永大夜市進行的街頭投票顯示，謝龍介的票數為所有人最高，陳亭妃和林俊憲排名第2、3，陳以信則墊底。

YouTube頻道「街頭有派對」今天播出以「您最支持誰擔任台南市長？」為題，在台南市永大夜市所進行的街頭投票影片，本次投票於11月8日進行，共計有4個選項，依序為：陳以信、謝龍介、陳亭妃、林俊憲，投票票數為50票。此外，除了詢問最支持4位市長參選者中的哪一位，本次投票也納入民進黨初選題型，即陳亭妃、林俊憲分別對上謝龍介的對比式題目。

結果顯示，陳以信票數為0票、謝龍介22票、陳亭妃19票、林俊憲9票，而在1對1對決方面，如果是謝龍介對上林俊憲，票數為謝29票、林17票，雙方差距12票，另有4票為「不投／不表態」；若是謝龍介對決陳亭妃，則票數為謝23票、陳27票，雙方差距4票。

如果最終對戰組合為謝龍介對決林俊憲，前述投給陳亭妃的19票會有8票流向林、7票流向謝，另有4票「不投」；而如果是謝龍介對決陳亭妃，投給林俊憲的9票會有8票流向陳、1票流向謝。

