謝龍介稱「賴第二選項」！背後盤算他全說了

▲2026台南市長前哨戰升溫，藍委謝龍介（左）、綠委陳亭妃（中）、綠委林俊憲（右）形成三方角力局面。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 2026台南市長選戰還沒正式登場，綠營初選卻已瀰漫濃厚火藥味，「憲妃大戰」與藍營形成三方角力局面，謝龍介日前拋出坊間說法，稱自己是「賴清德的第二選項」，引發陳亭妃不滿，痛批謝「介入民進黨初選」。對此，新黨台北市議員侯漢廷分析，若陳亭妃最後勝出，等於是打臉了押寶林俊憲的賴清德，沒有識人的眼光、臉上無光，贏得難看。

侯漢廷30日在政論節目《大新聞大爆卦》中解讀，謝龍介宣稱林俊憲第一、自己第二、陳亭妃第三，之所以會說出這句話，意圖在暗示陳亭妃的支持者，「如果投不下去林俊憲，那就投我吧！」侯直言，因為支持謝龍介，對於「你最愛的賴清德」也不會造成什麼太大的損害。

侯漢廷續指，陳亭妃也察覺到了這一招背後的政治操作，因此迅速回應，指責謝龍介「分化綠營」、「介入民進黨初選」。不過侯認為，「爭取對手的支持者」本就是每一個政治人物的常態，陳亭妃當然也希望吸納謝龍介，甚至是陳以信的選民，這操作並不稀奇。

至於林俊憲、謝龍介、陳亭妃3人之中，到底誰當選對賴清德來說最有利？侯漢廷表示，林俊憲當選對賴確實最有利，因為可穩住台南綠營版圖；但若陳亭妃勝出，則不怎麼有利，因為贏得難看，更讓賴陷入尷尬處境，畢竟當初是押寶在林俊憲身上，這不就顯得自己「識人不明」，臉上無光。

侯漢廷進一步提到，若陳亭妃當選，這跟賴清德也毫無關聯，等到她之後「大尾了」，也不必給賴好臉色看，兩人之間的心結原本就存在，根本不需外人挑撥。侯更指出，陳亭妃日前接受T台專訪時親口說出「民進黨要看著辦」，已明顯透露出自身的立場。

