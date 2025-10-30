謝龍介能讓台南「綠地變藍天」? 名醫揭這「唯一關鍵」......

國民黨立委謝龍介。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 2026 年九合一選舉布局逐漸明朗，國民黨在台南市長人選方面出現多位競爭者。除了現任立委謝龍介，前藍委陳以信也表態有意參選，引發外界關注。時事評論名醫沈政男認為，目前謝龍介仍難以勝出台南市長選舉，凸顯國民黨在該地區「綠地變藍天」的挑戰。

沈政男在近日發文中提到，謝龍介日前在立法院質詢時，將海洋委員會主委管碧玲誤認為內政部長劉世芳，問了多個與議題無關的問題，經管碧玲數次澄清後才發現誤會。沈政男表示，反覆觀看該影片讓他忍俊不禁，但也進一步加深對謝龍介勝選能力的疑慮，直言「目前為止，還是贏不了」。

針對國民黨內可能出現的競爭，沈政男指出，若陳以信真的參選，黨內應透過初選找出最強人選。他分析，陳以信偏向學者型，具有優秀學經歷，但缺乏草根魅力；謝龍介則擅長基層動員，兩人各有優勢，若能取其精華組合，或可形成理想人選，但現實上並無此人選。

沈政男也談及台南選情，他認為「綠地變藍天」仍有可能，非綠營選民卻常感困惑，質疑為何沒有更多高質量的非綠候選人可選。他引用《TVBS》今年 9 月民調指出，謝龍介已將支持率拉近至距陳亭妃僅 5 %，並領先其他綠營潛在人選，但相比年初仍落後超過 10 個百分點。

沈政男分析，台南水災及大罷免曾短暫提升謝龍介聲勢，但效應已逐漸消退，加上賴清德總統滿意度回升，今年若重新進行民調，謝龍介恐將再次落後陳亭妃。他提醒國民黨，台南市長之戰仍需謹慎布局，以確保在綠營深厚的選區中具備競爭力。

