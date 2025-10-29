謝龍介自爆是賴在台南第二選項 董智森斷言：民進黨大致定了

國民黨立委謝龍介昨（28）日在直播節目中提到，有政治觀察者認為總統兼民進黨主席賴清德的首選是林俊憲，第二選項是他，因為若兵權交給陳亭妃，2028恐遭背叛大失血，而陳也在臉書回擊，批評謝「介入民進黨初選」。對此，資深媒體人董智森認為，民進黨在台南的部署「大致定了，其實就是陳亭妃」，賴清德也不會讓陳輸掉選舉。

謝龍介指出，不管是陳亭妃或林俊憲出線，賴清德都會全力以赴，但力度會差一點，有政治觀察者認為，賴的第一首選是林，第二是自己，林選上對賴2028的大盤最好，是100分、A+。而若是自己選上，對賴清德而言頂多是A-，因為若林俊憲敗選，賴可讓林擔任台南市總幹事，護住原本民進黨的票，所以對2028還是加分。

廣告 廣告

陳亭妃今天在臉書發文表示，隨著民進黨黨內民調時程接近，謝終於露出馬腳、不演了，直接用荒謬言論影響賴清德的形象，企圖影響民進黨黨內初選，分化民進黨的團結，也顯現出謝對她的害怕。她並喊話，當這些所謂的「內幕」想操作民進黨分裂時，所有支持者更應該團結起來，集中選票支持讓謝龍介最害怕的她，「2026能六戰六勝謝龍介的陳亭妃，一起拒絕國民黨這些低劣的政治操作」。

針對台南市長選舉，董智森今天在政論節目《新聞大白話》研判，民進黨在台南的部署「大致上定了，其實就是陳亭妃」，但賴清德還是要讓林俊憲心服口服。他推測，之所以會出現「賴清德第二選項是謝龍介」的傳聞，可能是因謝喊出市長只當4年的口號，若謝真的勝選，林俊憲只需再等4年即可。

不過，董智森也直言，賴清德不會讓陳亭妃輸掉選舉，因為若民進黨真的輸掉台南，賴勢必得辭掉黨主席一職，「整個台南的本命盤丟掉太丟臉了」。