謝龍介自稱是賴台南第二人選 陳亭妃：介入綠營初選

2026台南選戰，民進黨陷入憲妃之爭，而有意代表國民黨出戰的立委謝龍介，日前 直播節目上 更直言，總統賴清德頭號屬意人選是林俊憲，不過第二人選並非陳亭妃、而是謝龍介自己。對此陳亭妃跳出來回擊，怒轟謝龍介長期暗 中 介入民進黨內初選，而林俊憲則表示，龍介兄的分析講得很深，不知道他在講什麼。

立委(國)謝龍介(10.28)VS.林沛祥立委說：「坊間有在傳言第一首選是林俊憲，第二是謝龍介。」上節目再談台南選戰，直言自己就是總統賴清德第二人選，更引用其他政治觀察者觀點，認為立委陳亭妃讓賴清德有所忌憚。

立委(國)謝龍介(10.28)VS.林沛祥立委說：「他說他(賴清德)這一次只拿40%的選票。」、「基本上是有人背叛他，有某個系統背叛，所以被背叛的人如果現在，他在想要連任的時候再把兵權交在他們手上，萬一再度背叛，他完全無法掌控。」

謝龍介還進一步分析表示若林俊憲選上台南市長，對賴清德2028選舉大盤最好是A+，但如果是陳亭妃勝出恐會是最差的B等級結果，氣的陳亭妃臉書發文，點名謝龍介介入民進黨的初選在怕什麼。

立委(民)陳亭妃說：「謝龍介其實長期以來都在暗地裡，介入民進黨的初選，他用一些所謂的內幕來傷害賴清德總統，所以這證明了他最害怕的就是陳亭妃。」

立委(國)謝龍介說：「說我們介入初選一事，，純屬子虛烏有，國民黨絕不會做這種事，我們會贏得堂堂正正，贏得光明正大。」}這時被掃到颱風尾林俊憲相較之下低調不少。

立委(民)林俊憲說：「他說的那個政治分析，龍介兄說的很深啦，我聽不太懂意思是什麼。」對謝龍介分析不願多做說明，只是謝龍介言論再挑起綠營內部齟齬，也讓台南憲妃大戰再添柴火。

