謝龍介自稱賴清德「第二選項」？侯漢廷：爭取陳亭妃支持者

2026年九合一大選已經開跑，藍委謝龍介在台南市長選戰中，公開表示自己是賴清德的「第二選項」，此番言論被陳亭妃批評為干擾民進黨的初選，並指責他試圖分化綠營的支持者。新黨台北市議員侯漢廷在中天政論節目《大新聞大爆卦》中分析，謝龍介的言論旨在爭取陳亭妃的支持者，鼓勵他們將票投給自己，因為這樣對賴清德的支持不會造成太大傷害。

國民黨立委謝龍介。（圖／中天新聞）

侯漢廷指出，正因為陳亭妃也發現謝龍介在挖自己的支持者，理所當然要出來講話，指控謝龍介故意分化綠營、介入了民進黨的初選。

民進黨立委陳亭妃。（圖／陳亭妃臉書）

侯漢廷進一步表示，其實爭取對手的支持者，本來就是每一個政治人物都要做的事情。陳亭妃自然也希望能爭取到謝龍介的支持者，甚至陳亭妃也希望爭取到陳以信的支持者，選舉本來就是這樣。

民進黨立委林俊憲。（圖／中天新聞）

侯漢廷也直言，到底林俊憲、謝龍介、陳亭妃，誰當選對賴清德比較有利？確實林俊憲當選對賴最有利，畢竟台南守下來了。那陳亭妃當選對賴有沒有利？侯漢廷認為不怎麼有利，為什麼？難看；若當初賴重重押寶林俊憲，結果陳亭妃勝出、最後還贏了？那不就打臉賴清德沒有識人的眼光、臉上無光。

侯漢廷強調，若陳亭妃當選，也證明跟賴清德沒關聯，等到陳亭妃大尾了，就不必給賴好臉色，而且兩人本來就有心結，也不需別人來挑撥。

