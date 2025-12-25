謝龍介自認台南「22縣市最艱困」：賴清德本命區保衛戰

謝龍介獲黨提名參選台南市長，首場造勢活動出席台南市黨部退伍軍人委員會歲末感恩餐會。(曹婷婷攝)

日前宣布退出台南市長初選的前立委陳以信(右)，首度與謝龍介握手同框。(曹婷婷攝)

甫獲國民黨徵召提名參選台南市長的謝龍介，今天出席台南市黨部退伍軍人委員會歲末感恩餐會，現場席開數十桌，場面盛大。日前宣布退出黨內初選的前立委陳以信也現身為他打氣，這也是兩人首度同框握手。面對民進黨還不知由林俊憲或陳亭妃出線，謝龍介說，這場選戰不是陳、林的戰爭，而是賴清德總統本命區保衛戰，22縣市最艱困、最具挑戰性的就是台南。

謝龍介本屆參選台南市長僅小輸尋求連任的黃偉哲，被看好下屆有望替藍營翻轉台南。相較於民進黨陳亭妃、林俊憲競爭激烈，國民黨提早宣布人選就定位，謝龍介說，此次提名策略有別於過去3、40年做法，看來民進黨1月就會全數提名底定，所以國民黨針對艱困選區提前在12月完成提名徵召，就是因應整個民進黨全面性規畫，而且民進黨是中央執政黨，會傾所有資源來打明年選戰。

他說，國民黨率先完成南部4縣市提名也是希望提早布局，全力進入備戰狀態。但他也說，大家都了解台南並非陳亭妃、林俊憲的戰爭，而是賴清德總統本命區保衛戰，對他而言是嚴峻挑戰，未來基本上面對賴總統打台南選戰，22個縣市最艱困的，大概就是台南，但他毫無所懼，會爭取最後勝利。

至於希望迎戰的對手是林俊憲或陳亭妃？謝龍介說，他最近跑攤遇到林俊憲，感受到林的聲勢有扶搖直上、後來居上的情勢，但針對林俊憲稱不乏藍營公職人員輔選陳亭妃，這不全然是事實，他也已經正式告知所有黨公職人員絕對不要介入民進黨初選。

