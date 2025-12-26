謝龍介舉槍遭酸「台南變慶記之都」？他怒轟：鼓吹暴力

政治中心／綜合報導



北車攻擊事件才剛過不久，陰影還未走出，沒想到在國民黨立委謝龍介的造勢活動上，同黨副主席季麟連竟送一把「手槍」當吉祥物，還現場要求開一槍預祝火力全開，讓一旁謝龍介好尷尬，畫面曝光後，立刻引發熱烈討論，其中律師林智群就批評「台南要變成慶記之都了嗎？」；政治工作者周軒也傻眼表示「台灣人看清楚了，是誰還在鼓吹暴力」。





謝龍介造勢「舉槍」！律師傻眼酸「台南要變慶記之都？」他怒轟國民黨鼓吹暴力

季麟連（左）送謝龍介（右）一把「手槍」當作吉祥物。（圖／民視新聞）





林智群在臉書發文，貼出國民黨立委謝龍介手持季麟連送的手槍，並高舉起來作勢開槍的照片，傻眼表示「台南要變成慶記之都了嗎？」，不僅開酸謝龍介，之後更是炮轟整個藍營，「國民黨在大規模傷人事件之後，在選舉場合拿這種東西出來，是想強調什麼？」。

廣告 廣告

謝龍介造勢「舉槍」！律師傻眼酸「台南要變慶記之都？」他怒轟國民黨鼓吹暴力

季麟連（左）送出一把「手槍」，並當場裝上子彈、上膛。（圖／民視新聞）





除了林智群開嗆以外，經常評論時事的政治工作者周軒也發文，談起被稱為「血色星期五」的台北捷運南西誠品隨機攻擊事件，認為此事引起全台灣社會的緊張還沒結束，但季麟連居然到國民黨提名台南市長候選人謝龍介的造勢場，拿出一把手槍要謝龍介作勢開一槍，喊話國人「台灣人看清楚了，是誰還在鼓吹暴力」。

謝龍介造勢「舉槍」！律師傻眼酸「台南要變慶記之都？」他怒轟國民黨鼓吹暴力

謝龍介（右）面露尷尬。（圖／民視新聞）





相關貼文曝光後，網友們也紛紛開酸「非常不好的示範！謝龍介的頭腦在想什麼」、「這樣的人要選市長欸，台南人你們不怕嗎？」、「天天製造台灣亂象，靠煽動仇恨刷存在感」、「果然習慣企圖武統對吧」、「非常不好的示範…」、「假設一下，一個普通人上台舉著一把槍會怎樣？」。







《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：謝龍介造勢「舉槍」！律師傻眼酸「台南要變慶記之都？」他怒轟國民黨鼓吹暴力

更多民視新聞報導

藍白狂推爭議法案！「這3人」恐是背後藏鏡操盤手

賴清德遭在野彈劾轟獨裁！周軒49字曝藍白矛盾點

藍白提彈劾賴清德登中國官媒！台網酸：是在嘲笑黨嗎？

