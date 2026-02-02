謝龍介若勝選恐遭提罷免？郭正亮揭「民進黨真正目標」 預言最終結局

2026台南市長之戰，將由民進黨立委陳亭妃與國民黨立委謝龍介上演「第6度對決」，前立委郭正亮日前回應網友提問表示，若謝龍介勝選，民進黨要「故技重施」成功罷免的可能性不高，一來是因為到時候民進黨上下都在備戰2028大選，二來則是沒有正當理由。

網友在《亮話天下》節目中提問，如果陳亭妃落選台南市長，是否有可能在1年後參加補選？郭正亮指出，該名網友要問的應該是「謝龍介當選後有沒有可能被罷免」，郭正亮直言，難度係數很大。

郭正亮解釋，罷免案必須等謝上任一年後才可以提出，依《罷免法》規定，原選舉區選舉人總數10%以上就可以連署成案，到時候就是謝龍介動員自己人跟罷團做對抗；郭正亮補充，假設謝龍介2026年12月25日選上，就要2027年12月25日才能罷免，屆時民進黨上下都在忙著選立委、選總統，不會有多餘的心力，加上如果謝龍介沒有犯錯，就會像當初綠營罷免基隆市長謝國樑罷免案一樣，「就不會過」。

