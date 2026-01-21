即時中心／高睿鴻報導

在台南耕耘多年、地方實力極雄厚的民進黨立委陳亭妃，日前於黨內初選民調擊敗另一強將林俊憲，成功獲得台南市長提名。她今（21）日接受媒體人黃光芹專訪時，明顯強化進攻國民黨對手的力道。她大酸說，藍委及台南市長候選人謝龍介，只會上電視、開直播，「但人民要的是這個嗎？」。陳亭妃更表示，雖然謝不斷宣稱「只做4年」，但他對台南根本毫無了解，是要怎麼做4年？要拉著台南市民一起陪葬4年嗎？

陳亭妃直言，自己這次的目標不只要贏，而且想積極將票數衝高。她接著舉例，上次立委選舉，不僅再次勝選，更重要的是，還拚下了71%得票率；這代表，自己支持者光譜，不僅綠營、而是國民黨也有、甚至擴及民眾黨。她繼續說，當初民進黨主席賴清德在這裡連任市長時，更是狂掃72.9%破紀錄得票率，因此，他的支持者同樣擴及藍營、綠營、甚至無黨籍。

廣告 廣告

所以陳亭妃說，大家的想法很清楚，就是要突破每個板塊，特別是，上次選舉成績不佳的2022年地方大選，剛好可以當作借鏡；尤其台南還發生「88槍」等重大案件，自己勢必要思考，該如何突破2022年黃偉哲的得票基底。陳亭妃接著提到，謝龍介甚至自信滿滿地，向國民黨主席鄭麗文宣稱「上次只輸4.6萬票，這次一定沒問題」；對此，她不客氣地反嗆說：「但是，對手不一樣」。

快新聞／謝龍介被嗆爆！陳亭妃酸只會上電視、不懂台南：要市民陪你玩4年？

民進黨立委、台南市長候選人陳亭妃。（圖／翻攝自網路節目「中午來開匯」）

陳亭妃強調，自己是將每場選戰，都當成非常重要的戰場；雖然很多人都會跟她說，「妳選立委這麼穩，怎麼還需要這麼辛苦？」，但自己卻認為，無論是哪一場選舉，都必須向所有選民負責。她直言說：「我當選後，不是只需要對自己負責，而是要對選民負責！今天選民給我這個機會，考不是要讓我『倒退嚕』；而且，回顧我的每場選戰，也都沒有『倒退嚕』過，我的戰績都是往前、沒有往後！」。

至於為何如此？陳亭妃強調，她就是要讓選民知道，自己真的很用心、很認真，「你支持我，不是讓我去玩」，因此自己絕對會好好思考，該如何突破2022年的慘淡成績。

她接著批評謝龍介，雖然宣稱只要做4年，但他根本不瞭解台南，到底要怎麼做4年？「你要叫台南人民陪你玩4年嗎？」，陳亭妃怒問。為何指控謝龍介不了解台南？她表示，從候選人的臉書就能看得很清楚，「尤其民意代表的臉書，凡走過必留下痕跡；請問你的臉書，何時為台南37區的哪一件事留過紀錄？」。

陳亭妃更批評，謝龍介都只是上電視、開直播隨便講一講，但人民要的是這個嗎？她直言說：「人民真正想要的是，你跟他的直接互動的感覺；所以，我很早就喊出『行動政府』的概念，就是市長在哪裡出現、政府就在哪裡」。

原文出處：快新聞／謝龍介被嗆爆了！陳亭妃酸只會上電視、不懂台南：要市民陪你玩4年？

更多民視新聞報導

台美關稅結果「助取得國際地位」！賴清德籲：不分黨派共推國家發展

直升機墜毀點在阿蘇火山口內「未有人涉足過」 熊本警消戴防毒面具重啟搜索

彰化24歲男情緒失控砸貓咪！內臟破裂致死 二審減刑原因曝光

