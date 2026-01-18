謝龍介要怎麼打台南市長選戰？李明璇曝「要勝出的突破口」

2026年台南市長選戰，將由國民黨立委謝龍介對決民進黨立委陳亭妃。國民黨前發言人李明璇認為，謝龍介想要勝出的突破口並不是陳亭妃，而是要把台南人對於身兼民進黨主席的總統賴清德、新潮流的不滿，轉化成「有別的選擇」。

據民進黨中央15日公布的數據，中央黨部民調顯示，陳亭妃62.3917%、林俊憲57.0485%；山水民調，陳亭妃58.2395%、林俊憲58.3703%；精湛民調，陳亭妃61.9360%、林俊憲59.0703%。根據三個執行單位結果平均，陳亭妃60.8557%、林俊憲58.1630%。

李明璇今（18）日在政論節目《新聞大白話》中指出，台南是賴清德的本命區，沒有辦法輸掉台南，因此並不需要擔心民進黨在台南的整合力，因台南若失守，賴清德必定會被貼上本命區翻車的標籤，因此無論出線者是否是自己人，賴都一定會保住台南。

另外，李明璇說陳亭妃會出線的原因，除了南部支持者對於民進黨的反感，轉化到支持陳亭妃之外，也因陳不是新潮流，反而會降低民眾的反感度；此外，對於台南人而言，陳並不是民進黨中央硬塞的人。

李明璇認為，謝龍介若想要勝出，真正的突破口並不是陳亭妃，而是把台南人對賴清德、新潮流的那股怨恨轉化成「有別的選擇」，並藉此吸引選票。

陳亭妃16日接受廣播節目專訪被問及身兼民進黨主席的總統賴清德會不會幫她，陳強調「總統一定會幫我、主席一定會幫我」，並表示站在主席、總統的角度，一定是要選出最強的候選人，只要是最強的候選人，每個人都是未來的戰友，要並肩作戰，不是單打獨鬥。

