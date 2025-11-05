謝龍介質詢正牌劉世芳 召委吐這句全場笑翻

▲國民黨立委謝龍介今天在內政委員會上質詢內政部長劉世芳。（圖／翻攝自國會頻道）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委謝龍介上月29日時，在內政委員會質詢海委會主委管碧玲，卻不小心將其錯認為內政部長劉世芳，引發熱議。今天謝龍介質詢時，終於碰上正牌劉世芳，召委王美惠還偷酸他「今天會認得啦！」謝也首度吐苦水，「我那時候說請部長，結果她（管碧玲）就走出來啦！」

立法院內政委員會今天邀請內政部部長率同所屬列席報告業務概況，並備質詢。

謝龍介上月29日在內政委員會質詢管碧玲時，不小心將其錯認為劉世芳，甚至連管碧玲提醒自己是海委會主委時也沒意識到，讓管碧玲數度笑到無法說話，管碧玲強調，「那是劉部長，我不是部長，我是主委」，引發各界議論。

謝龍介今天在內政委員會質詢時，終於碰上正牌劉世芳，在謝龍介剛站在質詢台時，召委王美惠還偷酸他「看他今天要請誰，今天他會認得啦！」引發現場一片笑聲。

謝也首度吐苦水，並向王美惠說，「你這樣說就對了，我那時候說請部長，結果她（管碧玲）就走出來啦！」王美惠也緩頰，「沒事啦！」

