謝龍介追問若賴清德「徵召選北市長」 卓揆：我會說「不好」

行政院長卓榮泰施政報告備詢。資料照。李政龍攝



民進黨2026台北市長人選備受矚目，目前僅有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農遞交參選意願書。國民黨立委謝龍介今（11/28）天在立院質詢時，不斷詢問行政院長卓榮泰會不會參選台北市長，卓揆幽默回應，自己會去投票「選」市長，但不會投給自己。謝龍介再問，如果黨主席賴清德徵召參選呢？卓榮泰表示，會跟賴說這樣不好。

卓榮泰今天前往立法院備詢，謝龍介質詢時表示，自己得到綠營內部的機密消息，因此要向卓揆請教，「你會不會參選台北市長？」卓揆笑回，明年會去投票「選」市長，他每年都會去選台北市長。謝龍介再說，他自己要選台南市長，也會去投票，卓榮泰說，「你要投給你自己，我不會投給我自己。」

謝龍介表示，「當候選人不投給自己，很有風度」，但卓榮泰再度否認，不過謝龍介再指出，從陳水扁、馬英九到柯文哲、蔣萬安，每個人在正式參選前也都否認；卓榮泰重申，都不是，每個政黨要提名都有全盤考慮，「我絕對不會是台北市長候選人。」

謝龍介追問，如果賴清德徵召參選呢？卓榮泰表示，會跟賴說這樣不好，讓議場內傳出一陣笑聲，他說，賴清德是個非常願意聽人建言、建議、商量再做決定的人。

最後，謝龍介說，自己心中還是覺得賴清德最後會徵召卓揆選台北市長，卓榮泰愣住幾秒後笑說，「還好你不是總統。」

