謝龍介造勢拿手槍！林俊憲喊「真的是傻眼」、陳亭妃直呼「觀感不好」

政治中心／綜合報導

國民黨徵召藍委謝龍介參選2026台南市長，昨日首場造勢活動，國民黨副主席季麟連當場送「手槍」給謝龍介，季還在台上直接組裝好並要謝龍介「開一槍」，引發熱議。對此，參與民進黨台南市長初選的立委林俊憲表示「真的是傻眼！」立委陳亭妃則說「造勢場有槍，觀感都不好」。

國民黨確定徵召立委謝龍介二度參選台南市長，25日台南軍系團體舉辦感恩餐會替他拉抬聲勢，國民黨副主席季麟連更在舞台上親自組裝「手槍」，還拿給謝龍介要他「開一槍」，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。

但近日才發生北捷隨機砍人案，此時拿槍引起爭議，謝龍介今天受訪時稱，送一把槍是鳴槍起跑、打擊黑金跟官商勾結，還有維護治安、守護城市的安全。他還大酸，民進黨初選火熱，不需要轉移焦點，知道民進黨很怕想起現在官商勾結非常嚴重，害怕想起88槍跟台南市的治安敗壞，但不需要轉移焦點。

陳亭妃受訪表示，造勢場有槍，大家的觀感不用講都不好。（圖／翻攝畫面）

對此，陳亭妃受訪表示，造勢場有槍，大家的觀感不用講都不好。對於謝龍介說是民進黨初選火熱，轉移焦點，陳亭妃回應說，「我們一點都沒有打得火熱，謝龍介加油添醋，我們就是好好完成初選團結一致，不用謝龍介委員多操心，你只要擔心為什麼你造勢出現槍！」

林俊憲受訪回應說，「看到真的是傻眼！」（圖／翻攝畫面）

林俊憲受訪回應說，「看到真的是傻眼，雖然謝龍介是被贈槍的，但是這舉止非常不好，台灣是民主國家，如果政治上競爭要贏過你的對手，不是靠暴力是要靠爭取選民支持的選票，而且我們才發生台北捷運的暴力事件，整個社會對於這種事情應該相當敏感。」

