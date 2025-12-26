謝龍介造勢晚會「舉槍」惹議！網批：根本鼓吹暴力

國民黨24日確定徵召立委謝龍介二度參選台南市長，25日台南軍系團體舉辦感恩餐會替他拉抬聲勢。海軍陸戰隊二級上將出身的國民黨副主席季麟連，在舞台上直接進行手槍組裝，包括裝填彈夾等動作，並發出碰撞聲響。

組裝完成後，季麟連轉頭邀請站在一旁的謝龍介說「開一槍」。謝龍介接到槍枝的當下表情略顯尷尬，擠出微笑後將槍舉高響應，現場隨即響起掌聲。

季麟連帶動氣氛喊話「我說謝龍介，你們說凍蒜好不好」，其他賓客跟著響應。季麟連表示，原本要帶一枝長槍來，但在高鐵上怕不方便，就拿一枝最新的手槍，稱這枝手槍是陸戰隊員的工廠所做，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。

活動人員連忙補充說明這把手槍是「吉祥物」。面對爭議，謝龍介26日受訪時稱，送槍是鳴槍起跑、打擊黑金跟官商勾結，還有維護治安、守護城市的安全。

他酸民進黨初選火熱不需要轉移焦點，並稱民進黨害怕想起88槍跟台南市的治安敗壞。謝龍介還扯到軍購1.25兆，「民進黨不是說每個派出所還要發刺針飛彈嗎？」強調那是BB槍，若是真槍就觸法了。

媒體追問這時候在台上拿出槍，不擔心會有模仿效應嗎？謝龍介則稱已經講了是鳴槍起跑，「就是這樣，不要再影射了，再影射就更敏感了」。

政治工作者周軒表示，台北捷運隨機攻擊事件引起全台灣社會的緊張還沒結束，季麟連竟到謝龍介造勢場拿出手槍要謝作勢開一槍，他怒批「台灣人看清楚了，是誰還在鼓吹暴力」。網友們紛紛留言批評「非常不好的示範」、「天天製造台灣亂象」、「最壞示範」。

