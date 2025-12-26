謝龍介造勢竟拿手槍 林楚茵酸「暴力集團代言人」：威脅人民吃子彈嗎？

記者詹宜庭／台北報導

林楚茵痛批國民黨根本是「暴力集團」代言人。（圖／林楚茵國會辦公室提供）

國民黨徵召藍委謝龍介參選2026台南市長，昨日首場造勢活動，國民黨副主席季麟連當場送「手槍」給謝龍介，季還在台上直接組裝好並要謝龍介「開一槍」，引發熱議。對此，綠委林楚茵今（26日）開轟，這與黑道有什麼不同？是鼓勵社會暴力攻擊嗎？還是不投給國民黨候選人就威脅人民吃子彈嗎？國民黨根本是「暴力集團」代言人；綠委郭國文也表示，警方應該出面調查清楚，以安定社會。

林楚茵指出，上周北捷無差別攻擊事件讓國人驚魂未定，昨晚北捷因男子情緒失控就引起乘客集體恐慌，結果國民黨台南造勢，國民黨副主席竟然直接「亮槍」，送給謝龍介當造勢吉祥物。國民黨根本是「暴力集團」代言人，立法院「暴力多數」通過違憲惡法、掏空國庫，看不爽憲法法庭釋憲結果，今天院會要通過提案否決；看不爽行政院長卓榮泰依憲法拒絕副署，還打算提案彈劾總統；現在連地方縣市長選舉都送槍當「吉祥物」，這與黑道有什麼不同？是鼓勵社會暴力攻擊嗎？還是不投給國民黨候選人就威脅人民吃子彈嗎？

郭國文也表示，在捷運無差別攻擊事件發生後，社會人心不安情況下，謝龍介昨日舉槍動作引起多方質疑，「我們辦公室也收到不少民眾來電，想了解那把槍到底是不是真的、來源又是哪裡、會不會有殺傷力等」，這些警方應該出面調查清楚，以安定社會。

郭國文呼籲警方調查謝龍介舉槍以安定社會。（圖／郭國文辦公室提供）

