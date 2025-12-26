謝龍介造勢竟舉槍 郭國文痛批「根本沒有政治敏感度」

即時中心／張英傑報導

國民黨24日提名不分區藍委謝龍介，角逐2026年台南市長選舉，不過，謝龍介昨（25）日在台南首場造勢活動，竟然接下國民黨副主席季麟連送的手槍，引發社會熱議。對此，民進黨立委郭國文今（26）日痛批，謝龍介根本沒有政治敏感度！





北車無差別傷人事件才剛過不久，社會大眾疑懼未定，沒想到國民黨立委謝龍介的造勢活動上，同黨副主席季麟連竟送上一把「手槍」，還現場要求開一槍預祝「火力全開」，引發社會大眾熱議。



對此，郭國文表示，在捷運的砍人事件發生後，社會人心不安，謝龍介持槍的動作引起多方質疑；郭國文國會辦公室也收到不少民眾來電詢問「槍枝是不是真的」、「槍的來源有沒有殺傷力」等問題。

郭國文話鋒一轉，批評謝龍介根本是個「政治敏感度不夠」的候選人。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

