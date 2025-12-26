謝龍介造勢「送手槍」 林志潔：帶玩具槍上高鐵已可罰！

論壇中心/綜合報導

國民黨立委謝龍介昨(25日)舉辦首場造勢活動，國民黨副主席季麟連卻當場送玩具手槍給謝龍介，還在台上直接組裝好並要謝龍介「開一槍」，季也特別提及，原本要帶長槍「但在高鐵上怕不方便」，綠委林楚茵痛批「不支持國民黨就威脅人民吃子彈？」。對此，法學教授林志潔表示，即便不是真槍，按照鐵路法，只要「具有發射功能」就算違法。

林志潔在《台灣向前行》節目中指出，若是真的帶真槍搭高鐵，違反鐵路法「最重可處無期徒刑」。而高鐵明文禁止攜帶各種非管制類槍械，季麟連在造勢活動說的那些話，已經自白了，政府現在是可以開罰的。

林志潔也表示，就算是尚未組裝的模型也一樣，只要它的成品能被「射擊」，就是禁止攜帶的。林志潔強調，如果按照《社會秩序維護法》65條，在沒有正當理由的情況下，展示類似真槍的玩具槍，本身也是違法的。

林志潔進一步指出，在高鐵上的生活用刀必須妥善包好，但如果是非生活用刀則是被禁止的，因為在大庭廣眾或公共運輸上攜帶攻擊性的東西，就算持有者無心，也可能被其他有意人士取用，製造民眾受害的風險。





原文出處：謝龍介造勢贈槍「不支持就吃子彈」？林志潔：帶玩具槍上高鐵已可罰！

